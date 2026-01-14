Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az M4 Sportnak korábban arról beszélt, hogy komoly ajánlat esetén el kell engedni Tóth Alexet. Most pedig úgy néz ki, tényleg esély van egy télen beeső komoly ajánlatra.

A téli átigazolási időszak egyik legizgalmasabb kérdése, hogy hová igazol Tóth Alex a Ferencvárosból

A Lazio hetek óta visszatérő szereplő a Tóth Alexről szóló hírekben, és január elején a Nemzeti Sport szerint már konkrét ajánlatot is tett a Ferencvárosnak. A lap úgy tudja, a Fradi 15-16 millió euró körüli összeget tekintene tárgyalási alapnak, a rómaiak ajánlata viszont ennél alacsonyabb volt. A sajtóban közben többféle összeg kering: olasz és nemzetközi források 10-12 millió euró körüli ajánlatot is emlegettek, ami magyarázhatja, miért nincs még megegyezés.

A Bournemouth után a Brentford is érdeklődik Tóth Alex iránt?

A nemzetközi hírekben a Lazio mellett eddig leginkább a Bournemouth neve került elő, mint olyan angol klubé, amely érdemben versenyben lehet a játékosért.

A Bournemouth jelenleg a tabella második felében szerepel, így a Brentford felbukkanása sportszakmai és presztízs szempontból is új dimenziót ad a történetnek.

A TransferFeed ugyanis kifejezetten azt írja, hogy a londoniak érdeklődnek a Ferencváros középpályása iránt. A portál a háttérben futó versenyt is felrajzolja: a Laziót „vezető pozícióban” említi, és azt is hozzáteszi, hogy olasz oldalon olyan információk jelentek meg, amelyek szerint a római klub akár 2030-ig szóló szerződésről is megállapodhatott a játékossal a személyes feltételekben.

Ugyanebben az összefoglalóban szerepel, hogy a Bournemouth is üldözi Tóth Alexet, és már az ügynökével is történtek első egyeztetések, miközben a játékos szerződése 2027-ig él, a Ferencváros pedig nagyjából 15 millió euró körüli összeget kérhet érte. A TransferFeed a korábbi angol kapcsolódásokat is felidézi – Liverpool, Newcastle és Brighton nevét –, és megjegyzi, hogy 2026 januárjában a Lazio ajánlatai 10–12 millió euró körül mozoghattak.

A magyar sajtóban korábban a Liverpool-szál is megjelent: az Origo Sport egy brit portálra hivatkozva arról írt, hogy az anfieldi klubnál is szóba kerülhetett Tóth Alex megszerzése, a klub zöld utat kapott a leigazolására. Ami tény: a november 25-i hír megjelenése óta csend van a Liverpool-szál körül, bár az nem jelenti azt, hogy a Vörösöket ne érdekelné a 20 éves szupertehetség.