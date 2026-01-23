Andoni Iraola megerősítette, hogy Marcus Tavernier combhajlítóizom-sérülés miatt nem léphet pályára a Liverpool elleni Premier League-mérkőzésen. A 26 éves játékos gólt szerzett a Brighton elleni hétfő esti 1–1-es döntetlen alkalmával, de le kellett cserélni. Később szóba került Tóth Alex helyzete is.

Tóth Alex a Liverpool ellen debütálhat a Premier League-ben?

Fotó: afcb.co.uk

Tóth Alex fontos szereplője lehet a Bournemouth-nak

Iraola beszélt arról is, hogy a csatár, Enes Ünal visszakerülhet a keretbe, és arról is, mit vár a Liverpool elleni meccsen.

„A csapat nagyon hasonló lesz ahhoz, amely a Brighton ellen játszott. Tavernier-t elveszítettük a sérülés miatt, amit már ismernek. Azonnal érezte a problémát. Nem a legsúlyosabb sérülés, de izomsérülésről van szó. Egy ideig biztosan nem lesz bevethető. Az eddig sérültek közül egyedül Enesnek lehet esélye a visszatérésre” – mondta Iraola, aki külön beszélt Tóth Alex helyzetéről is.

Iraola megerősítette, hogy Tóth Alex szerepelhet a keretben Arne Slot csapata ellen, miután a héten véglegesítette átigazolását a Ferencvárostól.

„Teljes mértékben bevethető. Abban a helyzetben, amiben most vagyunk, készen kell állnia, mert szükségünk lesz rá. Úgy érzem, éhes arra, hogy megmutassa a tudását, és remélem, minél hamarabb a segítségünkre lesz”

– mondta elismerően a fiatal magyar játékosról a baszk edző.