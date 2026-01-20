Tóth Alex hivatalosan is megérkezett a Premier League-be, kedden az AFC Bournemouth egy egészen zseniális videóval jelentette be a hivatalos oldalain a válogatott magyar középpályás érkezését. A lenti, 30 másodperces videót látva azt kell, mondjuk, hogy már ebbe az egy anyagba is rengeteg munkaórát és felvételt sűrítettek bele, tényleg sztárként üdvözölték a Fradi korábbi játékosát az új csapatánál.

Tóth Alex kedden hivatalosan is az AFC Bournemouth játékosa lett

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Alex meghódíthatja Angliát

Sajtóhírek szerint az átigazolás során mintegy 15 millió euró cserélt gazdát, ami elképesztően nagy magyar átigazolási rekord. Az NB I-ből közvetlenül még soha egyetlen játékos sem kelt el ennyi pénzért külföldre.

A videóban Tóth elmondta, hogy a legjobbját akarja majd nyújtani az új csapatában, amelyet jó klubnak tart, a Premier League-et pedig a világ legjobb bajnokságának.