Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Figyelem

Ez minden autóst érint: idén ennyivel kell többet fizetni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Január 20-án, kedden magyar idő szerint délelőtt 10.00-kor megtörtént a bejelentés, amelyet mindenki várt. Tóth Alex a Ferencvárosi TC csapatától átigazolt a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth együtteséhez.

Tóth Alex hivatalosan is megérkezett a Premier League-be, kedden az AFC Bournemouth egy egészen zseniális videóval jelentette be a hivatalos oldalain a válogatott magyar középpályás érkezését. A lenti, 30 másodperces videót látva azt kell, mondjuk, hogy már ebbe az egy anyagba is rengeteg munkaórát és felvételt sűrítettek bele, tényleg sztárként üdvözölték a Fradi korábbi játékosát az új csapatánál.

Tóth Alex kedden hivatalosan is az AFC Bournemouth játékosa lett
Tóth Alex kedden hivatalosan is az AFC Bournemouth játékosa lett
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Alex meghódíthatja Angliát

Sajtóhírek szerint az átigazolás során mintegy 15 millió euró cserélt gazdát, ami elképesztően nagy magyar átigazolási rekord. Az NB I-ből közvetlenül még soha egyetlen játékos sem kelt el ennyi pénzért külföldre.

A videóban Tóth elmondta, hogy a legjobbját akarja majd nyújtani az új csapatában, amelyet jó klubnak tart, a Premier League-et pedig a világ legjobb bajnokságának. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!