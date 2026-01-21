2026 januárja egyelőre nem hagyja unatkozni a magyar labdarúgás szerelmeseit. Varga Barnabás AEK Athénba igazolása után, amely a hírek szerint egy 4.5 millió eurós, azaz nagyjából 1,7 milliárd forintos üzlet volt a Ferencvárosnak, most egy másik zöld-fehér válogatott játékosról szól minden. Tóth Alex elvileg 12 millió euró plusz 3 millió lehetséges bónusz összegért, azaz nagyjából 5,7 milliárd forintért igazolt el Angliába, Kerkez Milos korábbi Premier League-klubjába, a Bournemouthba. Soha ennyit nem fizettek még NB I-es magyar játékosért, ezzel Tóth abszolút rekorder lett hazánkban. Ráadásul az új csapata megadta a módját az átigazolásának, a Fradi spanyolországi edzőtáborát már szombaton elhagyó Tóthért vasárnap magángépet küldött a klub, amellyel aznap este elutazott Angliába, az ilyenkor szokásos, kötelező orvosi vizsgálatokra, hogy aztán január 20-án kedden hivatalosan is bejelenthesse az új klubja. Hogy jutott el a még mindig csak 20 éves focista egy gyerekkori álomtól a magyar nemzeti tizenegyen át a világ legerősebb bajnokságába?
Tóth Alex már kisgyerekként kitűnt a tehetségével
A Tóth-család visszaemlékezése szerint már egészen kisgyerekként, mindössze háromévesen látszott, hogy Alexnek van érzéke a focihoz. Édesanyja elmondása szerint úgy kezdődött minden, hogy a keresztapukája vigyázott rá, és elvitte az unokatestvérével egy fociedzésre. Már akkor nagyon tetszett neki, és mivel rendkívül eleven gyerek volt, megörültek a szülők, hogy majd akkor ott levezetheti az energiáit. Itt aztán elég hamar kiderült, hogy tehetséges, ráadásul nagyon megszerette a futballt, így onnantól kezdve már minden a fociról szólt. A szülők is komolyan vették a labdarúgást, már egész kicsi korában elkezdték külön képzésekre vinni, valamint egy idő után már étkezéssel foglalkozó szakemberek segítségét is igénybe vették, hogy a táplálkozására is maximálisan odafigyeljenek.
Az édesanyja elmondása szerint Tóth nagyon jó tanuló, jó eszű gyerek volt az iskolában. Éppen emiatt, amikor megírta a nyolcadikos felvételit, ahol nagyon jó pontszámot ért el, akkor az édesanyja megkérdezte a fiát, hogy ez alapján a foci helyett esetleg gondolkozna-e más irányba is. A család elmesélése alapján Tóth akkor határozottan a sarkára állt, és közölte az édesanyjával, hogy ő már tíz éve eldöntötte, mi szeretne lenni, így a család is elfogadta azt. A szülei kapcsán a felnőtt Tóth Alex visszaemlékezve így nyilatkozott: „Nagyon sok időt és energiát fordítottak rám, úgyhogy tényleg nekik is köszönhetem, hogy most itt vagyok. Nagyon hálás vagyok nekik. Már szinte hozzá vagyok szokva, hogy ők az első számú szurkolóim."
A 2005. október 23-án született játékos pályafutása így már gyermekkorában elindult, és szépen ívelt felfelé a magyar utánpótlás-rendszerben:
- 2010–2014 között a Gloriett SE-ben kezdett;
- 2014–2016 között először a Ferencváros utánpótlásában, majd 2016–2018 között a Budapesti Honvéd-MFA akadémiáján folytatta a fejlődést;
- 2018-tól ismét a Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, ahol később a profi csapatig jutott.
Ez a változatos utánpótlás-időszak meghatározóvá vált technikai képzésében, taktikai intelligenciájában és sokoldalú középpályás szerepének kialakulásában.
Tóth Alex a Fradiban és a válogatottban is letette már a névjegyét
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője, az érkezése óta kulcsjátékosnak tartotta Tóthot, akit szinte azonnal a kezdőcsapatban használt, és dicsérte a fiatal középpályás edzésen és mérkőzéseken nyújtott profizmusát, labdabirtoklási készségét és érett játékintelligenciáját. A klubnál pedig a hagyományos szavazáson Tóth Alexet a Ferencváros 2024–25-ös szezonja utána a csapat legjobb “felfedezettjének” választották. A Fradiban többen is kiemelték játékának sokoldalúságát és azt, hogy képes különböző középpályás szerepkörökben is magas szinten teljesíteni, akár védekező, akár támadóbb feladatot kap.
Tóth Alex 17 évesen mutatkozott be az NB I-ben, a szezon utolsó két meccsén kapott lehetőséget, amikor a Fradi már bajnok volt. A 2023-24-es szezonban összesen öt bajnokin kapott lehetőséget, 18 évesen kezdő volt az Újpest elleni derbin is. Robbie Keane érkezésekor a Soroksárnál szerepelt többször, de a téli edzőtáborban az ír edző szólt, hogy nem mehet vissza a fiókcsapatba. Ezt követően az Európa-ligában az AZ Alkmaar elleni meccs egyik legjobbja volt, ott is adott egy gólpasszt. Az NB II-es Soroksárban 2024-ben összesen 13 meccsen lépett pályára.
A válogatottba kerülés kapcsán az Origónak adott interjújában Tóth elmondta, hogy a csapatmenedzsere hívta, hogy meghívót fog kapni. Természetesen nagyon örült neki, el sem tudta hinni, hogy ez megtörténik, fenomenális érzés volt a fiatal játékosnak. Ezzel kapcsolatban Tóth azt is megosztotta, hogy amikor megtörtént a telefonhívás, akkor nem volt ismerős neki a szám, amelyről keresték. Kora reggel, felkelés után azt látta a friss kerettag, hogy volt két nem fogadott hívása a mobilján. Természetesen visszahívta a számot és ekkor derült ki, hogy ki és miért kereste.
Bár 2025 márciusa nincs bántóan messze, azóta Marco Rossi rendszeresen számol Tóthtal a válogatottban, és több mérkőzésen is bízott benne kezdőként vagy meghatározó cserejátékosként. Tóth maga is úgy nyilatkozott, hogy bárhol játszik a középpályán, a legfontosabb számára, hogy sok játékpercet kapjon, és hozzájáruljon a csapat sikeréhez. A középpályás szerepéhez kapcsolódóan a CIES statisztikája szerint más európai bajnokságok fiatal játékosaihoz képest Tóth az egyik legeredményesebb középpályás volt 90 percenként, ami a gólpasszokat illeti, ami a játéka kreatív oldalát domborítja ki.
Nem is csoda, hogy Tóth a 2025-ös évéről azt mondta a Fradi oldalán, hogy: „Azt nem mondom, hogy mindent megkaptam, amiért dolgoztam, de így is nagyon sokat hozott nekem ez az év. Amiért ezalatt a 20 évem alatt dolgoztam, az most érzem igazán, hogy megtérül, minden szempontból. Az álmomat élem minden téren, és örülök neki, hogy ismernek az emberek és szeretnek. Öröm számomra, hogy a csapatom és az ellenfelek részéről is ilyen játékosokkal lehetek együtt a pályán.”
A Fradi vezetőedzője így mesélt arról, mit jelent neki, hogy Tóth Alex topligába igazolt: „Alex küldött nekem egy fotót tegnap. Előfordulhat, hogy ettől elérzékenyülök. A fotón ő volt, ahogy egy magánrepülőn ül, életében először, egy Bournemouth-mezzel. Írt hozzá egy hosszú üzenetet, amiben megköszönte, hogy segítettem megváltoztatni az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, ami egyébként nem szokásom. Azért sírtam, mert segítettem valakinek megvalósítani az álmát!”
A fiatal középpályás kreativitása, szervezőkészsége és statisztikái (mint gólpasszok, játékpercek, passzpontosság és sokoldalú középpályás szerep) tükrözik, hogy miért számít meghatározó futballistának. Most pedig megkapta az esélyt, hogy megmutassa magát a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában.