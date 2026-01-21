2026 januárja egyelőre nem hagyja unatkozni a magyar labdarúgás szerelmeseit. Varga Barnabás AEK Athénba igazolása után, amely a hírek szerint egy 4.5 millió eurós, azaz nagyjából 1,7 milliárd forintos üzlet volt a Ferencvárosnak, most egy másik zöld-fehér válogatott játékosról szól minden. Tóth Alex elvileg 12 millió euró plusz 3 millió lehetséges bónusz összegért, azaz nagyjából 5,7 milliárd forintért igazolt el Angliába, Kerkez Milos korábbi Premier League-klubjába, a Bournemouthba. Soha ennyit nem fizettek még NB I-es magyar játékosért, ezzel Tóth abszolút rekorder lett hazánkban. Ráadásul az új csapata megadta a módját az átigazolásának, a Fradi spanyolországi edzőtáborát már szombaton elhagyó Tóthért vasárnap magángépet küldött a klub, amellyel aznap este elutazott Angliába, az ilyenkor szokásos, kötelező orvosi vizsgálatokra, hogy aztán január 20-án kedden hivatalosan is bejelenthesse az új klubja. Hogy jutott el a még mindig csak 20 éves focista egy gyerekkori álomtól a magyar nemzeti tizenegyen át a világ legerősebb bajnokságába?

Tóth Alex 2025-ben kapott először meghívót a magyar felnőtt válogatottba

Tóth Alex már kisgyerekként kitűnt a tehetségével

A Tóth-család visszaemlékezése szerint már egészen kisgyerekként, mindössze háromévesen látszott, hogy Alexnek van érzéke a focihoz. Édesanyja elmondása szerint úgy kezdődött minden, hogy a keresztapukája vigyázott rá, és elvitte az unokatestvérével egy fociedzésre. Már akkor nagyon tetszett neki, és mivel rendkívül eleven gyerek volt, megörültek a szülők, hogy majd akkor ott levezetheti az energiáit. Itt aztán elég hamar kiderült, hogy tehetséges, ráadásul nagyon megszerette a futballt, így onnantól kezdve már minden a fociról szólt. A szülők is komolyan vették a labdarúgást, már egész kicsi korában elkezdték külön képzésekre vinni, valamint egy idő után már étkezéssel foglalkozó szakemberek segítségét is igénybe vették, hogy a táplálkozására is maximálisan odafigyeljenek.

Az édesanyja elmondása szerint Tóth nagyon jó tanuló, jó eszű gyerek volt az iskolában. Éppen emiatt, amikor megírta a nyolcadikos felvételit, ahol nagyon jó pontszámot ért el, akkor az édesanyja megkérdezte a fiát, hogy ez alapján a foci helyett esetleg gondolkozna-e más irányba is. A család elmesélése alapján Tóth akkor határozottan a sarkára állt, és közölte az édesanyjával, hogy ő már tíz éve eldöntötte, mi szeretne lenni, így a család is elfogadta azt. A szülei kapcsán a felnőtt Tóth Alex visszaemlékezve így nyilatkozott: „Nagyon sok időt és energiát fordítottak rám, úgyhogy tényleg nekik is köszönhetem, hogy most itt vagyok. Nagyon hálás vagyok nekik. Már szinte hozzá vagyok szokva, hogy ők az első számú szurkolóim."