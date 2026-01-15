Live
Harmadik spanyolországi felkészülési mérkőzését már nem veszítette el a Ferencváros. A magyar bajnokcsapatot ezúttal a dán Midtjylland ellen lépett pályára, és a múlt héten szerződtetett Mariano Gómez góljával harcolta ki az 1-1-es döntetlent. A mérkőzés legérdekesebb részlete, hogy a Fradi válogatott középpályása ezúttal már a keretben sem kapott helyet, ami azt jelentheti, hogy nagyon közel van Tóth Alex klubváltása.

A Ferencváros csütörtök délután a La Manga-i edzőtábor harmadik felkészülési mérkőzésén lépett pályára. Az ellenfél az európai kupacsatákból jól ismert dán Midtjylland volt. A kérdés pedig úgy szólt, hogy ki lesz, aki végre gólt tud lőni a magyar bajnokcsapatban? Az már a kezdés előtt kiderült, hogy az a valaki nem Tóth Alex lesz.

Tóth Alex pótlása óriás feladat lesz Robbie Keane számára
Tóth Alex pótlása óriás feladat lesz Robbie Keane számára
Fotó: Polyák Attila

Az európai top csapatokkal hírbe hozott magyar válogatott középpályás ugyanis, míg a Kiel (0-2) ellen egy félidőt kapott, a Rapid Wien (0-1) ellen pedig végig a kispadon ült, ezúttal Tóth Alex már a meccskeretben sem kapott helyet.

Ez pedig csak egyet jelenthetett: küszöbön a megegyezés a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth csapatával!

Tóth Alex nélkül, de góllal zárt a Fradi

Az előző két mérkőzéshez hasonlóan az utolsó percekig a dánok ellen is úgy tűnt, hogy rúgott gól nélkül és vereséggel zárul a találkozó a Fradi számára. Ugyanis a Midtjylland már a 15. percben megszerezte a vezetést Denil Castillo góljával, a percek teltek, az egyenlítés pedig nem akart érkezni. Egészen a 90. percig, amikor a január 7-én igazolt új középső védő, Mariano Gómez fejese után a hálóban kötött ki a labda (1-1).

A Ferencváros a felkészülés végeztével jövő hét csütörtökön, január 22-én már tétmérkőzésen lép pályára: a görög Panathinaikoszt fogadja az Európa-liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában a Groupama Arénában.

 

 

