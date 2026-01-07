Live
Nagy bevásárlásra készül az olasz fővárosi sztárcsapat. Kenneth Taylor hamarosan a Serie A-ban szereplő Lazio játékosa lehet, azonban nem a holland válogatott középpályás az egyetlen, aki szerepel a római csapat bevásárlólistáján. Olasz sajtóértesülések szerint a Lazio a Ferencváros középpályását, a 20 éves Tóth Alexet is meg akarja szerezni.

Az olasz La Lazio Siamonoi nevű portál kész tényként kezeli, hogy Kenneth Taylor, az Ajax 23 éves középpályása hamarosan a római csapat játékosa lesz, mellette pedig a klub élénken érdeklődik a Ferencváros 20 éves középpályása, Tóth Alex iránt. 

Tóth Alex, Ferencvárosi TC - Ludogorec, Fradi, FTC, Ferencváros, FerencvárosiTCLudogorec, Európa-liga, főtábla, 4. forduló Groupama Aréna, Budapest, 2025.11.06.
Tóth Alex a Ferencváros legértékesebb játékosa
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tóth Alex a Serie A-ban?

Az olasz portál szerkesztősége úgy értesült, hogy a Lazio vezetősége hivatalos ajánlatot tette a Fradi játékosáért, melynek értéke 16 millió euró és különféle bónuszok. 

Kiemelik, hogy a tárgyalások gőzerővel zajlanak, a felek közötti különbség pedig egészen minimális, de reményeik szerint a következő órákban sikerülhet megkötni a megállapodást. 

A 9-szeres válogatott Tóth Alex már januárban aláírhatja új szerződését, azt viszont még nem lehet tudni, melyik csapat lesz a befutó a Fradi szupertehetségéért vívott licitháborúban. A 20 éves középpályást korábban már szóba hozták a Juventusszal, a Liverpoollal, a Newcastle Uniteddal, a Bayern Münchennel, az RB Leipziggel és a Bayer Leverkusennel is.

Nem mellesleg Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is azt mondta az évértékelő beszédében, hogy el fogják adni a magyar válogatott focistát. 

Tóth Alit is el fogjuk adni. Áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben futballozni, a Liverpoolban vagy a Juventusban” 

– mondta a Ferencváros elnöke. 

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09.
Tóth Alex már a magyar válogatottban is alapember
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tóth Alex 2023. május 20-án mutatkozott be a Ferencváros csapatában egy Debrecen elleni hazai mérkőzésen. A 20 éves középpályás az elmúlt másfél évben összesen 60 meccsen lépett pályára a Fradiban, ezek négy gólig és 15 gólpasszig jutott. 2025. március 23-án a törökök elleni Nemzetek Ligája playoff-mérkőzésen bemutatkozott a magyar válogatottban, a szezon végén pedig megválasztották az év felfedezettjének

