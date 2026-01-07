Az olasz La Lazio Siamonoi nevű portál kész tényként kezeli, hogy Kenneth Taylor, az Ajax 23 éves középpályása hamarosan a római csapat játékosa lesz, mellette pedig a klub élénken érdeklődik a Ferencváros 20 éves középpályása, Tóth Alex iránt.

Tóth Alex a Ferencváros legértékesebb játékosa

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tóth Alex a Serie A-ban?

Az olasz portál szerkesztősége úgy értesült, hogy a Lazio vezetősége hivatalos ajánlatot tette a Fradi játékosáért, melynek értéke 16 millió euró és különféle bónuszok.

Kiemelik, hogy a tárgyalások gőzerővel zajlanak, a felek közötti különbség pedig egészen minimális, de reményeik szerint a következő órákban sikerülhet megkötni a megállapodást.

A 9-szeres válogatott Tóth Alex már januárban aláírhatja új szerződését, azt viszont még nem lehet tudni, melyik csapat lesz a befutó a Fradi szupertehetségéért vívott licitháborúban. A 20 éves középpályást korábban már szóba hozták a Juventusszal, a Liverpoollal, a Newcastle Uniteddal, a Bayern Münchennel, az RB Leipziggel és a Bayer Leverkusennel is.

Nem mellesleg Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke is azt mondta az évértékelő beszédében, hogy el fogják adni a magyar válogatott focistát.

Tóth Alit is el fogjuk adni. Áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben futballozni, a Liverpoolban vagy a Juventusban”

– mondta a Ferencváros elnöke.

Tóth Alex már a magyar válogatottban is alapember

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Tóth Alex 2023. május 20-án mutatkozott be a Ferencváros csapatában egy Debrecen elleni hazai mérkőzésen. A 20 éves középpályás az elmúlt másfél évben összesen 60 meccsen lépett pályára a Fradiban, ezek négy gólig és 15 gólpasszig jutott. 2025. március 23-án a törökök elleni Nemzetek Ligája playoff-mérkőzésen bemutatkozott a magyar válogatottban, a szezon végén pedig megválasztották az év felfedezettjének.