Az olasz újságíró azt írta a közösségi oldalán, hogy a római csapat 2030-ig szóló szerződésben állapodott meg Tóth Alexszel, akinek fizetése évi 1,5 millió euró lesz. Kiemelte azt is, hogy mostantól már csak a Laziónak és a Ferencvárosnak kell megállapodnia a 20 éves középpályás vételárában, utána pedig nyélbe lehet ütni az átigazolást.

Az olasz újságíró állítja, Tóth Alex megegyezett a Lazióval

Fotó: Nicolò Schira/X

Tóth Alex megállapodott a Lazióval?

A leírtakkal egybecseng, hogy az olasz Corriere dello Sport arról értesült, hogy a Lazio 12 millió eurót ajánlott Tóth Alexért, mellette pedig kiemelik, hogy a 20 éves középpályás a kispadon kezdte a Fradi első őszi felkészülési mérkőzését, ami annak jeleként tekinthető, hogy a magyar csapat nem szeretné kockáztatni a játékos esetleges lesérülését.

A hírt követően megszólalt Papp Bence, a Ferencvárosban futballozó Tóth Alex menedzsere is, aki cáfolta, hogy bármilyen egyezség is megszületett volna a Lazióval.

Sem Alex, sem pedig én soha nem fogunk megegyezni semmilyen klubbal azelőtt, hogy a Ferencvárossal az adott klub ne jutott volna megegyezésre. Egyrészt azért, mert van egy etikett, egy kialakult útja, hogy a futball piacán ennek hogyan kell működnie, nálunk viszont leginkább azért, mert a klubot, a vezetőit, a szurkolóit Alex is és én is tiszteljük. Egészen addig, míg a két klub egyezségre nem jut, addig mi semmilyen szinten nem egyezkedünk, pláne nem állapodunk meg feltételekről”

– mondta Papp Bence az M1-nek, majd hangsúlyozta, hogy a magyar bajnokságból ilyen kaliberű átigazolásra még nem volt példa.

Tóth Alex hamarosan egy európai top csapathoz igazolhat

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„És éppen ezért én azt gondolom, ez rendkívül fontos az egész futballunk és a labdarúgó-társadalom megítélése szempontjából nemzetközi szinten. Pontosan ezért és ebből kifolyólag az egész ügy, Tóth Alex felépítése, imidzse, esetleges átigazolása egy rendkívül gondosan megtervezett, párját ritkító együttműködésben történik a klubjával. És kizárólag csak úgy működik” – tette hozzá a játékosügynök.

Tóth Alex 2023. május 20-án mutatkozott be a Ferencváros csapatában egy Debrecen elleni hazai mérkőzésen. A 20 éves középpályás az elmúlt másfél évben összesen 60 meccsen lépett pályára a Fradiban, ezeken négy gólig és 15 gólpasszig jutott. 2025. március 23-án a törökök elleni Nemzetek Ligája playoff-mérkőzésen bemutatkozott a magyar válogatottban, a szezon végén pedig megválasztották az év felfedezettjének.