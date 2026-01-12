Live
Tóth Alex még az FTC sztárja, de a húszéves magyar válogatott középpályás hamarosan válthat. A Serie A, a Lazio az egyik lehetséges folytatás Tóth Alex karrierjében, de ettől Várhidi Péter korábbi szövetségi kapitány óva inti a futballistát.

Tóth Alex tavaly üstökösként robbant be a magyar labdarúgásba: a középpályás Robbie Keane alatt hamar az FTC alapembere lett, majd Marco Rossi is beépítette a magyar válogatottba. Aligha kérdéses, hogy a húszéves Tóth Alex hamarosan légiósnak áll, sőt akár már a télen megtörténhet ez, a legtöbbet az olasz Lazio érdeklődéséről lehet olvasni. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Várhidi Péter viszont óva inti Tóthot a Serie A-tól.

Tóth Alex talán már nem sokáig szerepel az FTC színeiben, a hírek szerint a Serie A-ban szereplő Lazio is lehet a következő a klubja
Fotó: Polyák Attila

Én még Szoboszlai Dominikot is félteném, ha olasz klubhoz igazolna

 – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Várhidi Péter, hogy a tapasztalat nem azt mutatja, hogy a magyar futballisták megtalálják a számításukat a Serie A-ban.

Mi várhat Tóth Alexre a Lazióban? 

Várhidi aztán kitért konkrétan Tóth Alexre is.

– Ha tényleg a Lazio játékosa lesz, akkor elképesztő alázattal kell beállnia a sorba, át kell programoznia az agyát, mert a saját játékával halálra lenne ítélve. Nem szabad berzenkednie, bármit is kérjen tőle az edzője, csak annak szabad lebegnie a szeme előtt, hogy mindenáron megfeleljen a közeg elvárásainak. Ezért mondom, hogy 

magyar futballistának százszor is meg kell gondolnia, belevágjon-e egy olaszországi kalandba

 – figyelmeztetett Várhidi Péter, aki éveken át foglalkozott televíziós szakértőként is a Serie A-val.

Tóth Alex egyelőre még a Ferencváros játékosa, de Kubatov Gábor FTC-elnök egyértelművé tette, hogy megfelelő ajánlat esetén el fogják adni a középpályást.

 

 

