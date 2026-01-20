Tóth Alex a Fradi akadémiáján nevelkedett, ahol később bemutatkozott a felnőttek között is – kezdte a bemutatást az angol Bournemouth.

Tóth Alex öt és fél évre írt alá a Bournemouth együtteséhez

Fotó: AFC Bournemouth

Tóth Alex a Bournemouth új sztárja

A zöld-fehér együttesben 52 mérkőzésen lépett pályára, négy gólt szerzett, és tagja volt a bajnoki címet szerző csapatnak. A fiatal középpályás már a magyar felnőtt válogatottban is szerepelt, eddig kilenc alkalommal húzta magára a nemzeti mezt.

A Bournemouth sportigazgatója, Tiago Pinto nagy elismeréssel beszélt az új szerzeményről:

Nagyon örülök, hogy egy ilyen fiatal tehetséget, mint Alex, a klubhoz hozhattunk. Olyan csapatból érkezik, amely hozzászokott a legmagasabb szinten való szerepléshez Magyarországon és Európában egyaránt. Izgatottan várjuk, mit tud nyújtani nálunk, miközben tovább fejlődik Andoni (Iraola, vezetőedző – a szerk.) irányítása alatt.

Tóth Alex is megosztotta első benyomásait és céljait:

„Hihetetlen érzés, hogy a klubhoz tartozhatok, és nagyon várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt. Amikor először hallottam arról, hogy a Bournemouth érdeklődik irántam, izgatott és boldog voltam, mert ez egy nagyszerű klub a Premier League-ben – a világ legerősebb bajnokságában.

Az egész klub és annak felépítése lenyűgöző. A vezetőkkel folytatott beszélgetések során egyértelművé vált számomra, hogy ez a legjobb döntés volt. Nagyon várom, hogy nagy sikereket érjünk el együtt.”

Tóth ezzel a második magyar futballista lesz, aki Bournemouth mezében szerepel, követve válogatottbeli társát, Kerkez Milost. A klub szurkolói már most izgatottan várják, hogyan illeszkedik Tóth a Premier League ritmusába, és milyen új lendületet hoz a Bournemouth középpályájára.