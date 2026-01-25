Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League címvédője óriási pofont kapott a 23. fordulóban, ugyanis a Bournemouth hazai pályán 3-2-re legyőzte a Liverpoolt. Szoboszlai Dominik bombagólt rúgott és egy gólpasszt is kiosztott, Kerkez Milost viszont már a félidőben lecserélte a vendégek vezetőedzője, Arne Slot. A győztes csapatban Tóth Alex is bemutatkozott, ő 10 percet kapott csereként, aki ennél szebb debütálást aligha kívánhatott volna magának. A fiatal középpályás egy mondattal üzent az Instagram-oldalán a fantasztikus sikert követően.

Tóth Alex csereként lépett pályára a meccsen

Fotó: Tóth Alex Instagram-oldala

Tóth Alex és a csapata drámai meccsen győzött

„Fantasztikus érzés volt hazai közönség előtt bemutatkozni!” – írta Tóth a 3-2-es mérkőzést követően az Insta-oldalán. A lefújást követően pedig így nyilatkozott a korábbi Fradi-játékos: „Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen mérkőzésen mutatkoztam be. A Liverpool ellen a 95. percben nyertük meg a meccset, talán ennél még kívánni sem lehetne jobbat... Jó hangulatú, pörgős meccs volt, az NB I-hez képest teljesen más szint, sokkal gyorsabb a játék. Azért jöttem ide, hogy fejlődjek, nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre.”



