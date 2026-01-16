Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az átigazolások kapcsán mindig jól informált Gianluca Di Marzio és Fabrizio Romano szerint is lezárult az alkudozás, megvan Tóth Alex új klubja. A Fradi legnagyobb értéke, Tóth Alex a Premier League-ben foytatja, a Fradi pedug akár 15 millió eurót is kaphat érte.

A hírek szerint a Bournemouth, Kerkez Milos korábbi csapata csap le Tóth Alex játékjogára, az angolok pedig 12 millió eurót utalnak át a Fradinak, amit még 3 millió eurós bónusz követhet bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Kerkez után Tóth Alex is a Bournemouth játékosa lesz
Kerkez után Tóth Alex is a Bournemouth játékosa lesz
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Alex is a Premier League-ben focizhat

Tóth Alex klubváltása már kész tényként kezelhető, a felek mindenben megegyeztek, ahogy az angol klub is a kilencszeres válogatott focistával. 

Tóth Alex az őszi szezonban 25 meccsen lépett pályára a Fradiban, ezeken két gól és öt gólpassz került a neve mellé. 

Az olaszok arról is írnak, hogy sokáig a Lazio tűnt befutónak a magyar focista átigazolása kapcsán, állítólag a klubbal és a játékossal is sikerült már megegyezni, de a Bournemouth rálicitált az olaszok ajánlatára a Fradi és Tóth esetében is.

Tóth Alex a Liverpoolban focizó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után a harmadik magyar lehet a Premier League-ben.

Ha az üzlet megvalósul, messze Tóth Alex lesz az NB I legdrágábban értékesített játékosa, a rekordot ifjabb Lisztes Krisztián tartja, akiért hatmilliót adott a Frankfurt csapata.

Az angol Sky Sports szerint 10 + 2 millió eurós üzletről lehet szó, míg a játékos öt és fél évre írhat alá. Tóth Alex a következő 48 órában érkezik Angliába. Az angolok azt is kiemelték, hogy Robbie Keane-nek, a Fradi edzőjének komoly szerepe van a fiatal focista fejlődésében, ami az elmúlt egy évet illeti.

Miért jó választás a Bournemouth?

A Bournemouth az utóbbi években rengeteg tehetséget nevelt ki, majd értékesített elképesztő összegekért. A csapat csak tavaly nyáron 215 millió eurót keresett azzal, hogy Kerkez Milost eladta a Liverpoolnak, Dango Ouattarát a Brentfordnak, Dean Huijsent a Real Madridnak, Illja Zabarnijt pedig a Paris Saint-Germainnek. 

Manchester City's Ghanaian midfielder #42 Antoine Semenyo celebrates scoring the team's sixth goal during the English FA Cup third round football match between Manchester City and Exeter City at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 10, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Antoine Semenyo a hétvégén góllal mutatkozott be a Manchester Cityben
Fotó: Oli Scarff/AFP

Az angol csapat már csak azért is túl tudná licitálni a riválisait, mert a napokban 72 millió euróért eladta a ghánai Antoine Semenyót a Manchester Citynek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!