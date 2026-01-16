A hírek szerint a Bournemouth, Kerkez Milos korábbi csapata csap le Tóth Alex játékjogára, az angolok pedig 12 millió eurót utalnak át a Fradinak, amit még 3 millió eurós bónusz követhet bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Kerkez után Tóth Alex is a Bournemouth játékosa lesz

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Alex is a Premier League-ben focizhat

Tóth Alex klubváltása már kész tényként kezelhető, a felek mindenben megegyeztek, ahogy az angol klub is a kilencszeres válogatott focistával.

Tóth Alex az őszi szezonban 25 meccsen lépett pályára a Fradiban, ezeken két gól és öt gólpassz került a neve mellé.

Az olaszok arról is írnak, hogy sokáig a Lazio tűnt befutónak a magyar focista átigazolása kapcsán, állítólag a klubbal és a játékossal is sikerült már megegyezni, de a Bournemouth rálicitált az olaszok ajánlatára a Fradi és Tóth esetében is.

Tóth Alex a Liverpoolban focizó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után a harmadik magyar lehet a Premier League-ben.

Ha az üzlet megvalósul, messze Tóth Alex lesz az NB I legdrágábban értékesített játékosa, a rekordot ifjabb Lisztes Krisztián tartja, akiért hatmilliót adott a Frankfurt csapata.

Az angol Sky Sports szerint 10 + 2 millió eurós üzletről lehet szó, míg a játékos öt és fél évre írhat alá. Tóth Alex a következő 48 órában érkezik Angliába. Az angolok azt is kiemelték, hogy Robbie Keane-nek, a Fradi edzőjének komoly szerepe van a fiatal focista fejlődésében, ami az elmúlt egy évet illeti.

Miért jó választás a Bournemouth?

A Bournemouth az utóbbi években rengeteg tehetséget nevelt ki, majd értékesített elképesztő összegekért. A csapat csak tavaly nyáron 215 millió eurót keresett azzal, hogy Kerkez Milost eladta a Liverpoolnak, Dango Ouattarát a Brentfordnak, Dean Huijsent a Real Madridnak, Illja Zabarnijt pedig a Paris Saint-Germainnek.

Antoine Semenyo a hétvégén góllal mutatkozott be a Manchester Cityben

Fotó: Oli Scarff/AFP

Az angol csapat már csak azért is túl tudná licitálni a riválisait, mert a napokban 72 millió euróért eladta a ghánai Antoine Semenyót a Manchester Citynek.