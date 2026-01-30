Óriási dolog volt, hogy a Liverpool elleni győzelem alkalmával bemutatkozott Tóth Alex, akinek csapata, a Bournemouth az utolsó helyezett Wolves otthonában lép pályára. A csapat edzője, Andoni Iraola megtartotta az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját és ugyan Tóth Alex kapcsán nem kérdezték, ő mégis beszélt róla.

Tóth Alex szombaton újra játszhat a Premier League-ben

Fotó: Tóth Alex Instagram-oldala

Tóth Alex újra játszhat

Az újságírókat a csapat Tóth Alexnél is újabb, még a magyarnál is kicsit fiatalabb igazolása érdekelte, ugyanis a héten csatlakozott a kerethez a brazil Rayan, aki mindössze 19 éves. Az U20-as brazil válogatott kapcsán Iraola elmondta, a Vasco da Gamától érkezett csatár bevethető, de egyelőre a beilleszkedésre, a nyelvtanulásra, az ismerkedésre fókuszál. Iraola szerint napok óta a csapattal edz, és fontos, hogy velük van, hiszen sok a sérült a csapatnál.

Az átigazolások kapcsán az edző elmondta, nagyon örül az érkezőknek, és külön kiemelte, hogy Tóth Alex egy teljes hetet tudott együtt készülni a csapattal, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy újra lehetőséget kaphat majd a csapat meccsén.

Iraola mellett Tóth Alex korábbi edzője, Rory Delap is beszélt a játékosról, akinek a Fradinál volt edzője, amikor hat hónapig Robbie Keane segédedzőjeként tevékenykedett.

„A Bournemouth egy nagyon izgalmas, fiatal középpályást szerzett meg, aki rengeteg gólpasszt ad. Ha a következő egy-másfél évben gólokat is hozzá tud tenni ehhez, akkor bármit elérhet. Az életkora és az, hogy milyen gyorsan fejlődött, mind számítanak, de ami igazán kiemelkedő benne, az a mentalitása – egy rendkívül jó srác. Tanulni akar, hajlandó meghallgatni másokat, és elképesztően keményen dolgozik a pályán és azon kívül is” – mondta Delap, aki szerint hatalmas siker lehet Tóth Alex szerződtetése.

A Bournemouth szombaton, magyar idő szerint 16.00 órától lép pályára a Wolves otthonában.