Rendkívül pocsék idényt fut a Tottenham: az Európa-liga címvédője az előző tizenkét bajnokiján mindössze két győzelmet aratott, és 21 összecsapás után mindössze a 14. helyet foglalja el a Premier League-ben. Az észak-londoniak szerda este a közvetlenül mögötte álló Bournemouthtól is kikaptak, a 95. percben a Manchester Cityhez tartó Antoine Semenyo talált be, s nyerte meg csapatának 3-2-re a mérkőzést.
Talán nehéz elhinni, de nem az újabb vereség volt az est mélypontja a vendégek szempontjából, a találkozó előtt ugyanis lefotózták a csapatot irányító Thomas Frankot, amint egy Arsenal-címerrel – a Tottenham legnagyobb riválisának emblémájával – ellátott bögrével sétál a Vitality Stadionban.
Frank újabb rossz pontja a Tottenham szurkolóinál
A dán szakember nyáron váltotta a menesztett Ange Postecoglout, ám azóta nem sikerült megnyernie magának a drukkereket – tegyük hozzá, az eredmények és a mutatott játék sem adott okot erre –, és valószínűleg nem segített az ügyén a szerdai incidens, amely valószínűleg égbekiáltó bűnnek számít a szurkolók körében.
– Egyáltalán nem vettem észre – magyarázkodott Frank. – Szomorú, hogy ilyet egyáltalán meg kell kérdezni.
Óriási hülyeség lett volna a részemről, ha tudatában lettem volna, és így teszek.
– Határozottan rossz irányba tartunk, ha amiatt kell aggódnunk, hogy egy másik klub logójával ellátott bögrével mutatkozom.
A BBC úgy tudja, hogy Franknek egy alkalmazott nyújtotta át a szokásos kávéját abban a bögrében, amelyet a néhány nappal korábban ott játszó Arsenal hagyott ott a stadionban. Sem az edző, sem az alkalmazott nem vette észre az emblémát.
