A tavaszi szezontól az Újpest labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a cseh válogatott Patrizio Stronati, aki a Puskás Akadémiától igazolt át – közölték a hírt a lila-fehérek a honlapjukon.
Tapasztalt védővel erősített az Újpest
A 31 éves védő védő 2021-ben érkezett a felcsúti együtteshez a cseh élvonalbeli Banik Ostravától, korábban megfordult a Mlada Boleslavban és az Austria Wienben is.
A Fortuna Ligában 136-szor, az osztrák Bundesligában 18-szor lépett pályára, eddigi 154 első osztályú bajnokiján 11 gólt szerzett és négy gólpasszt adott.
„Az 1994-ben született, cseh-olasz kettős állampolgár belsővédőnk 192 centiméter magas és bal lábas. Testfelépítésének, tapasztalatának és játékintelligenciájának köszönhetően stabil pontja lehet a védelemnek, miközben nemzetközi rutinja is komoly erősítést jelent” – írta az új igazolással kapcsolatban az UTE.
A négyszeres cseh válogatott Stronati a felcsútiaknál 125 bajnoki mérkőzésen, valamint 17 Magyar Kupa-találkozón lépett pályára. A Puskás Akadémia jelenleg ötödik az NB I-ben, az Újpest hatpontos lemaradással nyolcadik a tabellán.
