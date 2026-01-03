Az Újpest FC honlapján azt írják, hogy a mai naptól Balajcza Szabolcs a csapat új kapusedzője, így a téli felkészülés során már ő fogja irányítani hálóőrök munkáját.

Balajcza Szabolcs visszatért Újpestre

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Kiemelik, hogy Balajcza személyében nem csak egy korábbi ikonikus játékos tért vissza Újpestre, hanem egy olyan kapusedző, aki a korábbi állomáshelyein is bizonyította, hogy képes a legmodernebb módszereket alkalmazva klasszis kapusokat nevelni.

Visszatért Újpestre a közönségkedvenc kapus

Balajcza Szaobols 2006 és 2017 között védett Újpesten. A lila-fehér klub színeiben 342 mérkőzésen lépett pályára, ez idő alatt bajnoki ezüstérmet, Magyar Kupát és Szuperkupát nyert.

Ahogy a szurkolói nótában is szól: élhetek bárhol, ide jövök haza! Azt gondolom, most állt helyre a világ rendje, hiszen bár csodálatos éveket töltöttem el a Puskás Akadémiánál, amiért rendkívül hálás vagyok az ottani vezetőknek, és ahol szép sikereket is értünk el, de nekem azért Újpest mindig is az igazi otthonom volt. Köszönöm a megtisztelő bizalmat mindenkinek, ami tőlem telik, én meg fogom tenni”

– nyilatkozta a visszatérése után a 46 éves klubikon.

Balajcza az elmúlt éveket a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának a kapusedzőjeként töltötte, a felcsúti klubnál olyan kapusok fejlődésében vállalt elévülhetetlen szerepet, mint a válogatottban és az angol másodosztályban szereplő Tóth Balázs, vagy a Liverpoolhoz igazoló Pécsi Ármin.