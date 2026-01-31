Live
Szenzációs igazolásra készül a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest. A német Sky Sport szerint az Újpest és a Bundesligában szereplő FC Augsburg mindenben megállapodott, így a korábbi U21-es Európa-bajnok Arne Maier a lila-fehéreknél folytatja pályafutását.

Dárdai Pál aktívan dolgozik a keret megerősítésén azóta, hogy decemberben átette a sportigazgatói feladatokat az Újpestnél. A lila-fehérek a napokban jelentették be, hogy kölcsönben szerződtették a korábban a Videotonban is megfordult szlovén Nejc Gradisart az egyiptomi al-Ahli csapatától, most pedig egy Bundesliga tapasztalatokkal is rendelkező játékos ékezhet.

Újpesten folytathatja pályafutását Arne Maier (j)
Újpesten folytathatja pályafutását Arne Maier (j)
Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Dárdai a Bundesligából csábít tapasztalt középpályást Újpestre

A német Sky Sports újságírója, Florian Plettenberg arról számolt be, hogy az Augsburg futballistája, Arne Maier Újpesten folytathatja pályafutását, miután a két klub mindenben megegyezett egymással. A korábban az Arminia Bielefeld csapatánál is megfordult középpályás még a hétvégén áteshet az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, azt követően pedig aláírhat a lila-fehérekhez. 

A 27 éves német játékos megszerzését Dárdai Pál sportigazgató szorgalmazta, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy karrierje éppen a magyar szakember kezei alatt indult a Herthánál. A német válogatottban eddig háromszor szerepelt, a korosztályos csapattal – amelynek csapatkapitánya is volt – pedig U21-es Európa-bajnokságot nyert 2021-ben.

A néhány éve még 25 millió euróra taksált Maier eddig 184 Bundesliga-meccsen lépett pályára, 8 gólt szerzett, 13 gólpasszt osztott ki. Az idei szezonban azonban mindössze 3 percet töltött még csupán a pályán. 

