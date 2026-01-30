Live
A tavaszi szezonban az Újpest labdarúgócsapatában folytatja pályafutását a szlovén Nejc Gradisar, aki az egyiptomi al-Ahli csapatától kölcsönbe került a lila-fehérekhez.

Az Újpest pénteki tájékoztatása szerint a klubnak opciós joga van a 23 éves csatár játékjogának későbbi megvásárlására.

Szlovén válogatott futballistával erősített az Újpest
Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Szlovén csatárral erősített az Újpest

„Nejc Gradisar személyében egy kiváló befejezőcsatárt sikerült Újpestre hozni, aki magasságával és erőszakosságával azt a fajta játékot nyújtja, amire szükségünk van a büntetőterületen belül, ráadásul ismeri a magyar közeget is” – idézte az MTI Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatójának szavait.

Gradisar, aki eddig háromszor szerepelt a szlovén nemzeti együttesben, a Videoton FC-ben 36 tétmérkőzésen lépett pályára és ezeken kilenc gólt szerzett. Kairói csapatával megnyerte az egyiptomi bajnokságot és a szuperkupát is, a sikerekhez 11 találattal járult hozzá.

