„Nejc Gradisar személyében egy kiváló befejezőcsatárt sikerült Újpestre hozni, aki magasságával és erőszakosságával azt a fajta játékot nyújtja, amire szükségünk van a büntetőterületen belül, ráadásul ismeri a magyar közeget is” – idézte az MTI Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatójának szavait.

Gradisar, aki eddig háromszor szerepelt a szlovén nemzeti együttesben, a Videoton FC-ben 36 tétmérkőzésen lépett pályára és ezeken kilenc gólt szerzett. Kairói csapatával megnyerte az egyiptomi bajnokságot és a szuperkupát is, a sikerekhez 11 találattal járult hozzá.

