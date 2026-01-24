Live
Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

A téli szünet után szombaton a Nyíregyháza-Újpest mérkőzéssel vette kezdetét a labdarúgó NB I tavaszi szezonja. Az Újpest hiába vezetett és játszott az 52. perctől emberelőnyben, végül kénytelen volt beérni az egy ponttal.

A téli szünetben edzőváltáson átesett Újpest nyolcpontos előnnyel érkezett a kieső helyen álló és legutóbbi négy bajnokiját elveszítő Nyíregyházához. A lila-fehéreknél Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző először ült a kispadon, ám a győzelemhez ez sem volt elég.

Dárdai Pált decemberben nevezte ki a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest az új sportigazgatójának
Dárdai Pált decemberben nevezte ki a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest az új sportigazgatójának
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Nem bírt a kiesés ellen küzdő Nyíregyházával az Újpest

Lendületes, közönségszórakoztató, de közben küzdelmes első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek döntetlen állásnál vonulhattak a szünetre. A hazaiak jobban kezdték a mérkőzést, de egy jó keresztpassz, valamint a 16-oson belülre betörő Beridze kiváló lövése nyomán az Újpest került előnybe. 

A folytatásban tovább támadott a Nyíregyháza, amely hamarosan tizenegyest rúghatott, Edomwonyi bal sarok felé tartó labdáját azonban a remekül vetődő Banai hárította. Az utolsó percekben még inkább erősödő nyírségi nyomást nem bírták ki a vendégek, de kellett az egyenlítő gólhoz a frissen igazolt osztrák Kvasina egyéni megoldása is.

Fordulás után hamar emberhátrányba került a Nyíregyháza, Katona ugyanis indokolatlanul csúnyán csúszott rá Ljujic lábára, s bár Csonka játékvezető először sárga lapot adott a középpályásnak, egy perccel később - videobírós ellenőrzést követően - visszavonta ezt az ítéletét és kiállította Katonát. A hazaiak innentől elsősorban a védelem stabilizálását helyezték előtérbe, és be is rendezkedtek az eredmény megőrzésére. Az Újpest ugyan próbálkozott, a színvonal azonban romlott valamelyest, s a meccs végére maradt a döntetlen. A Dárdai Pál korábbi segítője, Bódog Tamás által irányított Spartacus így otthon tartott egy pontot.

Labdarúgó Fizz Liga, 19. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC-Újpest FC 1-1 (1-1)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 3750 néző, v: Csonka
gólszerzők: Kvasina (45.), illetve Beridze (19.)
piros lap: Katona B. (52.)
sárga lap: Temesvári (13.)

