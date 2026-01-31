Az Újpest nagy tervekkel kezdte meg a tavaszi szezont, miután decemberben bejelentették, hogy Dárdai Pál hazatér Berlinből és a lila-fehér klub sportigazgatója lesz.
A korábbi szövetségi kapitány egyik első intézkedéseként kinevezte a csapat élére Szélesi Zoltánt vezetőedzőnek, aki tétmeccsen a Nyíregyháza otthonában lejátszott 1-1-es meccsen mutatkozott be az Újpest kispadján.
Veszélyesen kezdett az Újpest
Szélesi Zoltán és a kispadon szintén helyet foglaló Dárdai Pál most a Szusza Ferenc Stadionban is megmutathatta magát, az ellenfél pedig az a Puskás Akadémia volt, amely az első tavaszi fordulóban otthon kapott ki a Pakstól.
Az Újpest remekül kezdte a meccset és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, azonban a szerb Matija Ljujics 20 méteres szabadrúgását Szappanos Péter kitornázta jobb felső sarokból. A szöglet után a lila-fehérek még közelebb kerültek a gólhoz. Egy begyakorolt figura végén Giorgi Beridze készítette vissza a labdát a mélységből érkező Ljujicsnak, akinek a 15 méteres lövése a keresztlécen csattant.
Ezt követően többet volt a labda az Újpestnél, Hornyák Zsolt együttese pedig kontrákból próbált veszélyt kialakítani. Azonban a folytatásban komoly helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.
Az első félidőben túl sok minden nem történt, a szünetben viszont az Újpest-szurkolóknak volt oka a boldogságra, ugyanis a Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyegén mutatták be a csapat új igazolását, a Bundesligából érkező Arne Maiert.
Az Újpest új igazolása sem segített
A fordulás után sem változott a játék képe, így az 59. percben Szélesi Zoltán pályára küldte a szlovén Nejc Gradisart, akinek az érkezését pénteken jelentették be a IV. kerületben. A második félidő első nagy helyzetére a 68. percig kellett várni, ekkor Aljoša Matko kapott félmagas labdát, a szlovén támadó 15 méterről, kapásból megcélozta a jobb felső sarkot, de Szappanos a forduló legnagyobb védését bemutatva szögletre tornázta a labdát.
A 80. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Puskás Akadémia. A finn Mikael Soisalo futott el a jobb szélen, középre tekerte a labdát, a ghánai Joel Fameyeh pedig hét méterről, félfordulatból a kapuba húzta a labdát (0-1).
A bekapott gól után az Újpest ment előre az egyenlítésért, ami a 90. percben össze is jöhetett volna, de Ljujics 20 méteres bombáját Szappanos hatalmas bravúrral kiszedte a jobb felső sarokból, ezzel a Puskás Akadémia megtartotta az előnyét, és megnyerte a meccset.
A felcsútiak 2024 júliusa után nyertek újra a Szusza Ferenc Stadionban.
Fizz Liga, 20. forduló:
Újpest FC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)
Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. v.: Káprály
Újpest FC: Banai - Bodnár G., Nunes, Stronati, Fiola - Matko (Vlijter, 83.), Lacoux (Ademi, 59.), Fenyő (Horváth K., 78.), Beridze (Brodic, 78.) - Tucic (Gradisar, 59.), Ljujic
Puskás Akadémia FC: Szappanos - Maceiras, Golla, Harutjunjan, Favorov - Lukács D., Okeke, Duarte, Nagy Zs. (Soisalo, a szünetben) - Fameyeh (Szolnoki, 86.), Mondovics (Kern, 78.)
gólszerző: Fameyeh (81.)
sárga lap: Nunes (44.), illetve Golla (65.), Lukács D. (77.), Fameyeh (81.)
- kapcsolódó cikkek: