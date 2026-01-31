Az Újpest nagy tervekkel kezdte meg a tavaszi szezont, miután decemberben bejelentették, hogy Dárdai Pál hazatér Berlinből és a lila-fehér klub sportigazgatója lesz.

Dárdai Pált decemberben nevezték ki az Újpest sportigazgatójának

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI

A korábbi szövetségi kapitány egyik első intézkedéseként kinevezte a csapat élére Szélesi Zoltánt vezetőedzőnek, aki tétmeccsen a Nyíregyháza otthonában lejátszott 1-1-es meccsen mutatkozott be az Újpest kispadján.

​Veszélyesen kezdett az Újpest

Szélesi Zoltán és a kispadon szintén helyet foglaló Dárdai Pál most a Szusza Ferenc Stadionban is megmutathatta magát, az ellenfél pedig az a Puskás Akadémia volt, amely az első tavaszi fordulóban otthon kapott ki a Pakstól.

Az Újpest remekül kezdte a meccset és már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést, azonban a szerb Matija Ljujics 20 méteres szabadrúgását Szappanos Péter kitornázta jobb felső sarokból. A szöglet után a lila-fehérek még közelebb kerültek a gólhoz. Egy begyakorolt figura végén Giorgi Beridze készítette vissza a labdát a mélységből érkező Ljujicsnak, akinek a 15 méteres lövése a keresztlécen csattant.

Az első félidőben az Újpest állt közelebb a vezetést megszerzéséhez

Fotó: Kovács Márton/MTI

Ezt követően többet volt a labda az Újpestnél, Hornyák Zsolt együttese pedig kontrákból próbált veszélyt kialakítani. Azonban a folytatásban komoly helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki, így a felek gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.

Az első félidőben túl sok minden nem történt, a szünetben viszont az Újpest-szurkolóknak volt oka a boldogságra, ugyanis a Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyegén mutatták be a csapat új igazolását, a Bundesligából érkező Arne Maiert.

Az Újpest új igazolása sem segített

A fordulás után sem változott a játék képe, így az 59. percben Szélesi Zoltán pályára küldte a szlovén Nejc Gradisart, akinek az érkezését pénteken jelentették be a IV. kerületben. A második félidő első nagy helyzetére a 68. percig kellett várni, ekkor Aljoša Matko kapott félmagas labdát, a szlovén támadó 15 méterről, kapásból megcélozta a jobb felső sarkot, de Szappanos a forduló legnagyobb védését bemutatva szögletre tornázta a labdát.

A 80. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Puskás Akadémia. A finn Mikael Soisalo futott el a jobb szélen, középre tekerte a labdát, a ghánai Joel Fameyeh pedig hét méterről, félfordulatból a kapuba húzta a labdát (0-1).