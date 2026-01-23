Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Ezt látnia kell!

Nem üres az űr: valami egészen mást találtak a csillagok között

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritkán látható jelenet zajlott le az Aston Villa csütörtök esti győzelme után Isztambulban. Unai Emery, az angol csapat menedzsere látványosan meglökte a saját játékosát, Youri Tielemans-t a Fenerbahce elleni 1-0-s sikert hozó meccs végén.

Az Aston Villa edzője, Unai Emery kiborult és meglökte a saját játékosát, Youri Tielemans-t. Pedig akár boldogok is lehettek volna. Emery magyarázata nem sokat tisztázott a helyzeten.

Unai Emery nem írt magával: durván meglökte Youri Tielemans-t
Unai Emery nem írt magával: durván meglökte Youri Tielemans-t
Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Mi történt Unai Emeryvel?

Az Európa-liga-meccsen az Aston Villa Jadon Sancho 25. percben szerzett fejesgóljával biztosította be a győzelmet Isztambulban. A győzelemmel az angolok a második helyre léptek előre a tabellán, és bejutottak a sorozat nyolcaddöntőjébe.

A találkozó hajrájában Emery három cserét is végrehajtott, közülük utolsóként a belga középpályást, Tielemans-t vitte le a pályáról, akit a fiatal George Hemmings váltott.

 A jelenetek azonban nem itt értek véget: amikor Tielemans elhagyta a játékteret, Emery dühösen odakiabált neki, majd – sokakat megdöbbentve – meglökte őt a technikai zóna mellett.

A rövid, de heves szóváltás pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában. Szurkolók százai posztolták a felvételt az X-en, értetlenkedve kérdezve: „Mi történt?”, „Miért veszítette el a fejét Emery?”, „Túl gyorsan jött le a pályáról?”

Emery az eset után igyekezett jelentéktelennek feltüntetni a szituációt. A sajtónak ennyit mondott:

Youri olyan nekem, mint a fiam.”

 Ugyanakkor a klub korábbi játékosa, Joleon Lescott nem nézte jó szemmel az edző viselkedését. 

„Lehet, hogy ártatlan gesztus volt, de nekem ez nem tetszik. Ha egy játékos csinálna hasonlót, és nem nyújtana kezet az edzőnek, rögtön a hozzáállását és a profizmusát kérdőjeleznék meg” – fogalmazott Lescott.

Az Aston Villa következő mérkőzését vasárnap délután játssza, amikor a St. James’ Parkban a Newcastle United vendége lesz.

Botrány a PL-csapatnál: a bíróval balhézott, kihagyja a Fradi elleni El-meccset a 60 milliós sztárfocista
Kubatov Gábor egyetlen szóval reagált a Fradi drámai El-meccse után
Mbappé is szóba került a Fradi újabb bravúrja után
Óriási botrány: ütötték a Fradi El-ellenfelének szurkolóit

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!