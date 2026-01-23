Az Aston Villa edzője, Unai Emery kiborult és meglökte a saját játékosát, Youri Tielemans-t. Pedig akár boldogok is lehettek volna. Emery magyarázata nem sokat tisztázott a helyzeten.

Unai Emery nem írt magával: durván meglökte Youri Tielemans-t

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Mi történt Unai Emeryvel?

Az Európa-liga-meccsen az Aston Villa Jadon Sancho 25. percben szerzett fejesgóljával biztosította be a győzelmet Isztambulban. A győzelemmel az angolok a második helyre léptek előre a tabellán, és bejutottak a sorozat nyolcaddöntőjébe.

A találkozó hajrájában Emery három cserét is végrehajtott, közülük utolsóként a belga középpályást, Tielemans-t vitte le a pályáról, akit a fiatal George Hemmings váltott.

A jelenetek azonban nem itt értek véget: amikor Tielemans elhagyta a játékteret, Emery dühösen odakiabált neki, majd – sokakat megdöbbentve – meglökte őt a technikai zóna mellett.

A rövid, de heves szóváltás pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában. Szurkolók százai posztolták a felvételt az X-en, értetlenkedve kérdezve: „Mi történt?”, „Miért veszítette el a fejét Emery?”, „Túl gyorsan jött le a pályáról?”

Emery az eset után igyekezett jelentéktelennek feltüntetni a szituációt. A sajtónak ennyit mondott:

Youri olyan nekem, mint a fiam.”

Ugyanakkor a klub korábbi játékosa, Joleon Lescott nem nézte jó szemmel az edző viselkedését.

„Lehet, hogy ártatlan gesztus volt, de nekem ez nem tetszik. Ha egy játékos csinálna hasonlót, és nem nyújtana kezet az edzőnek, rögtön a hozzáállását és a profizmusát kérdőjeleznék meg” – fogalmazott Lescott.

Az Aston Villa következő mérkőzését vasárnap délután játssza, amikor a St. James’ Parkban a Newcastle United vendége lesz.