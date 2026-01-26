Live
Akár ötéves börtönbüntetést is kaphat a labdarúgó Premier League-ben szereplő West Ham United futballistájának, Aaron Wan-Bissakának a barátnője. A Manchester United korábbi védőjének párját azzal vádolják, hogy autójával elütött egy nőt.

Aaron Wan-Bissaka számára a pályán és a pályán kívül is nehéz lehet az elmúlt időszak, ugyanis csapata, a West Ham United csalódást keltően szerepel az idei szezonban és jelenleg kieső helyen áll a Premier League-ben, míg barátnőjére, April Francisre súlyos büntetés várhat.

Aaron Wan Bissaka of West Ham United passes the ball during the Premier League match between West Ham United and Sunderland at the London Stadium in Stratford, England, on January 24, 2026. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A West Ham United védője, Aaron Wan Bissaka 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Börtönbe mehet a korábbi Manchester United-védő barátnője

A 27 éves nőnek azért kell most bíróság elé állnia, mert tavaly szeptemberben elütött egy gyalogost az autójával Brentwoodban – írja a The Sun. A beszámolók szerint a futballista nem volt jelen a baleset helyszínén.

Az ötven év körüli elütött nő súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett. A hónapokig tartó nyomozás után az essexi rendőrség most vádat emelt Francis ellen, aki 2020 óta van együtt a kongói válogatott focistával. A párnak egy közös kislánya van.

Wan-Bissaka párának február 17-én kell megjelennie a colchesteri bíróságon. A brit jog szerint a hasonló bűncselekmények maximum öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők, így akár börtönbe is mehet, ha bűnösnek találják a futballista barátnőjét. 

A 28 éves jobbhátvéd 2024-ben igazolt a West Ham csapatába, amelynek színeiben idén 14 bajnokin lépett pályára. A londoni csapat zsinórban két győzelemnél tart, legutóbb 3-1-re nyert a Sunderland ellen, de továbbra is a bennmaradásért küzd a Premier League-ben.

