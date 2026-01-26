Aaron Wan-Bissaka számára a pályán és a pályán kívül is nehéz lehet az elmúlt időszak, ugyanis csapata, a West Ham United csalódást keltően szerepel az idei szezonban és jelenleg kieső helyen áll a Premier League-ben, míg barátnőjére, April Francisre súlyos büntetés várhat.

A West Ham United védője, Aaron Wan Bissaka

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Börtönbe mehet a korábbi Manchester United-védő barátnője

A 27 éves nőnek azért kell most bíróság elé állnia, mert tavaly szeptemberben elütött egy gyalogost az autójával Brentwoodban – írja a The Sun. A beszámolók szerint a futballista nem volt jelen a baleset helyszínén.

Az ötven év körüli elütött nő súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett. A hónapokig tartó nyomozás után az essexi rendőrség most vádat emelt Francis ellen, aki 2020 óta van együtt a kongói válogatott focistával. A párnak egy közös kislánya van.

Wan-Bissaka párának február 17-én kell megjelennie a colchesteri bíróságon. A brit jog szerint a hasonló bűncselekmények maximum öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők, így akár börtönbe is mehet, ha bűnösnek találják a futballista barátnőjét.

A 28 éves jobbhátvéd 2024-ben igazolt a West Ham csapatába, amelynek színeiben idén 14 bajnokin lépett pályára. A londoni csapat zsinórban két győzelemnél tart, legutóbb 3-1-re nyert a Sunderland ellen, de továbbra is a bennmaradásért küzd a Premier League-ben.