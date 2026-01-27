Nem akármilyen élményben lehetett részük azoknak a szurkolóknak, akik kedden kilátogattak a Vancouver Whitecaps és a Polisszja barátságos mérkőzésére a spanyolországi Marbellán, hiszen mindkét csapatban helyet kapott egy-egy világbajnok. A német labdarúgó-válogatottal 2014-ben világbajnokságot nyert Thomas Müller augusztusban 17 év után elhagyta a Bayern Münchent és a kanadai együttesbe igazolt, amellyel idén MLS döntőjébe jutott, ám ott végül a Lionel Messit foglalkoztató Inter Miami diadalmaskodott. Az ukránoknál is akadt egy nagyágyú, hiszen bekerült a keretbe a nehézsúlyú bokszvilágbajnok, Olekszandr Uszik, aki 2023 óta profi focista is.

Olekszandr Uszik (b) futballpályára cserélte a ringet

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

Olekszandr Uszik pályára lépett Thomas Müller csapata ellen

Uszik a 75. percben csereként állt be, ugyan gólt nem szerzett, de így is volt oka az örömre, hiszen csapata 2-0-ra nyert. Müller és Uszik a meccs előtt közös képet is készített a játékoskijáróban, amit a vancouveri csapat meg is osztott a közösségi oldalán.

Müller and Usyk ⚽️🥊🔥



Heavyweight World Champion Oleksandr Usyk caught up with Thomas before our preseason friendly against FC Polissya Zhytomyr 🤩 pic.twitter.com/rUBMiGDTTv — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) January 27, 2026

Az ukrán ökölvívóklasszis is köszönetet mondott a lehetőségért az Instagramon.

Örülök, hogy a pályára léphettem, igyekeztem mindent beleadni. Hatalmas köszönet a csapatomnak a támogatásért, és azért a küzdeni akarásért, amit a pályán mutatott!

– írta a nehézsúlyú világbajnok bokszoló.

A szurkolók egyedül azt sajnálhatták, hogy a két legendás sportolót nem láthatták egyszerre a pályán, mivel a 36 éves támadót még Uszik pályára lépése előtt lecserélték.

A 39 éves Uszik jelenleg három profi világszervezetnél - Boksz Világszövetség (WBA), Nemzetközi Bokszföderáció (IBF), Boksz Világtanács (WBC) őrzi a nehézsúlyú vb-címet. Legutóbb tavaly júliusban lépett a kötelek közé, amikor az ötödik menetben kiütötte a brit Daniel Dubois-t. Az ukrán bokszoló már korábban is megpróbálkozott a futballal, 2022 februárjában a Polisszja színeiben ugyancsak csereként lépett pályára egy barátságos mérkőzésen, majd profi szerződést kötött a klubbal. A zsitomiri alakulat a 2022/23-as szezonban első lett az ukrán bajnokság másodosztályában, és feljutott az élvonalba, ahol azóta stabil csapattá vált. Előbb ötödik lett, majd tavaly negyedik helyen zárt, jelenleg pedig a Konferencia-liga selejtezőt érő harmadik pozíciót foglalja el.