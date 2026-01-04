Live
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

Feldühödött szurkolók várták a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Valencia játékosait hazaérkezésükkor a repülőtéren, ahová a Celta Vigótól idegenben elszenvedett 4-1-es vereség után tért vissza az együttes szombaton. A Valencia drukkerei kárt tettek a csapat buszában, az akciójukat a klubvezetés egy hivatalos közleményben ítélte el.

A Valencia közleményben ítélte el néhány szélsőséges drukker akcióját, miután fanatikusok egy csoportja betörte a csapatbusz egyik ablakát.

A Valencia csapatbuszának betört az üvege a szurkolók akciója után
Fotó: Valencia CF/X

„A Valencia CF megérti a szurkolók csalódottságát a csapat legutóbbi eredményei miatt, ugyanakkor mélységesen sajnálja a repülőtéri incidenst. Az ilyen erőszakos cselekmények sérülést okozhattak volna a játékosoknak vagy az edzői stáb tagjainak. A klub határozottan elítéli az erőszak minden formáját" – idézi az MTI a klub közleményét, melyet egy olyan képpel kísérve posztoltak, amelyen jól látható a jármű betört ablaka.

A felvétel már az üres autóbuszról készült a paternai edzőközpontnál, ahová a játékosokat szállították, hogy onnan saját járműveikkel távozzanak.

A Valencia egyre közelebb a kiesőzónához

A Marca azt írja, hogy a csapat hazaérkezésekor körülbelül kétszáz ember várta a Valencia hivatalos küldöttségét a manisesi repülőtérre. Bár a játékosok távozását a rendőrség biztosította, azt nem tudták megakadályozni, hogy a szurkolók tárgyakat dobáljanak az autóbusz felé, amely a csapatra várt. 

A Valencia 18 meccsen 16 pontot szerzett a La Liga idei szezonjában, ezzel a 17. helyen áll a húszcsapatos bajnokságban. A Denevérek sorozatban az ötödik meccsükön maradtak nyeretlenek, három döntetlen mellett két vereséget szenvedve.

 

