A labdarúgó Fizz Ligában szereplő MTK Budapest a hivatalos honlapján tudatta, hogy fél évre kölcsönvette a West Ham United kapusát, Hegyi Krisztiánt. A magyar válogatottnál is számításba vett kapus tavasszal kölcsönben a Debrecen csapatát erősítette.
A magyar válogatottnál is számításba vett Hegyi Krisztán az előző tavaszt kölcsönben a Debrecen csapatánál töltötte. A 196 centis kapus remekül teljesített, még Marco Rossi figyelmét is felkeltette, azonban a nemzeti csapat összetartásán combizomszakadást szenvedett, így márciusban véget ért a szezonja.
Ismét hazatért a válogatott focista
A 23 éves kapus az idei szezont a West Ham United tartalékcsapatánál töltötte, az első csapatnál azonban nem kapott lehetőséget, így ismét a hazatérés mellett döntött.
A MTK Budapest honlapján felelevenítik, hogy Hegyi Krisztián tavaly tavasszal kiváló formát mutatott az NB I-ben, a hárításai hétről hétre bekerültek a TOP 3 legnagyobb védés közé, akadt olyan bajnoki forduló, ahol övé volt a forduló két legszebb hárítása.
