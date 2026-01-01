A magyar válogatottnál is számításba vett Hegyi Krisztán az előző tavaszt kölcsönben a Debrecen csapatánál töltötte. A 196 centis kapus remekül teljesített, még Marco Rossi figyelmét is felkeltette, azonban a nemzeti csapat összetartásán combizomszakadást szenvedett, így márciusban véget ért a szezonja.

A magyar válogatottba is meghívott Hegyi Krisztián kölcsönben az MTK-hoz került

Fotó: Action Foto Sport/NurPhoto via AFP

Ismét hazatért a válogatott focista

A 23 éves kapus az idei szezont a West Ham United tartalékcsapatánál töltötte, az első csapatnál azonban nem kapott lehetőséget, így ismét a hazatérés mellett döntött.

A MTK Budapest honlapján felelevenítik, hogy Hegyi Krisztián tavaly tavasszal kiváló formát mutatott az NB I-ben, a hárításai hétről hétre bekerültek a TOP 3 legnagyobb védés közé, akadt olyan bajnoki forduló, ahol övé volt a forduló két legszebb hárítása.