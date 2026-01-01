Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Példátlan lépést tesz Putyin, erre senki sem számított

Friss

Több tucat ember égett bent egy szórakozóhelyen, rengeteg a sérült

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő MTK Budapest a hivatalos honlapján tudatta, hogy fél évre kölcsönvette a West Ham United kapusát, Hegyi Krisztiánt. A magyar válogatottnál is számításba vett kapus tavasszal kölcsönben a Debrecen csapatát erősítette.

A magyar válogatottnál is számításba vett Hegyi Krisztán az előző tavaszt kölcsönben a Debrecen csapatánál töltötte. A 196 centis kapus remekül teljesített, még Marco Rossi figyelmét is felkeltette, azonban a nemzeti csapat összetartásán combizomszakadást szenvedett, így márciusban véget ért a szezonja.

A magyar válogatottba is meghívott Hegyi Krisztián kölcsönben az MTK-hoz került
A magyar válogatottba is meghívott Hegyi Krisztián kölcsönben az MTK-hoz került
Fotó: Action Foto Sport/NurPhoto via AFP

Ismét hazatért a válogatott focista

A 23 éves kapus az idei szezont a West Ham United tartalékcsapatánál töltötte, az első csapatnál azonban nem kapott lehetőséget, így ismét a hazatérés mellett döntött. 

A MTK Budapest honlapján felelevenítik, hogy Hegyi Krisztián tavaly tavasszal kiváló formát mutatott az NB I-ben, a hárításai hétről hétre bekerültek a TOP 3 legnagyobb védés közé, akadt olyan bajnoki forduló, ahol övé volt a forduló két legszebb hárítása.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!