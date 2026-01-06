A szerb élvonalban szereplő klub kedden jelentette be a 31 éves magyar válogatott támadó szerződtetését, aki másfél évre szóló megállapodást írt alá.

A korábbi válogatott Holender Filip (balra) Szabadkára igazolt

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Szabadkára igazolt a válogatott támadó

Holender a 2024/25-ös szezonban a Videotont erősítette kölcsönjátékosként, a Vasasnál tavaly nyáron lejárt a szerződése, azóta nem volt klubja.

Holender tinédzserként a szerb Kragujevac csapatától került a Budapest Honvéd akadémiájára, majd az első csapat oszlopos tagja lett. 2017-ben tagja volt annak a kispesti csapatnak, amely Marco Rossi irányításával 24 év után megnyerte a bajnokságot.

A nemzeti csapatban szintén az olasz-magyar szakember irányítása alatt mutatkozott be, még 2018. november 18-án egy finnek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen.