December végén jelentették be, hogy Szélesi Zoltán az Újpest vezetőedzőjeként folytatja a pályafutását. A magyar szövetség azonban gyorsan megtalálta az utódját és pénteken bejelentette, hogy Németh Antal lesz a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője.

Németh Antal vette át az U21-es válogatott irányítását

Fotó: MLSZ

Az Eb a cél, megvan az U21-es válogatott új edzője

Az 51 éves, pro licences szakember 2015-ben került az MLSZ-hez szövetségi edzőként, majd 2020-ban a dunaszerdahelyi DAC-nál vállalt munkát, ahonnan 2021 nyarán tért vissza az utánpótlás-válogatottak szakmai vezetőjeként. 2024 nyarától ismét szövetségi edzőként dolgozott, a 2008-as születésű játékosokból álló U17-es, majd U18-as válogatott szakvezetője volt.

„Nagy megtiszteltetés, és egyben óriási kihívás, hogy a jövőben az U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozhatok - mondta az mlsz.hu-nak Németh Antal. – Jól ismerem a mostani és a következő U21-es korosztályokat, hiszen az elmúlt években, utánpótlás-vezetőként végig közelről követtem a fejlődésüket és a válogatottbeli szereplésüket. Nagy örömmel veszem át a csapatot, kollégáimmal azon fogunk dolgozni, hogy jól zárjuk a jelenlegi korosztály Eb-selejtező sorozatát, és a hátralévő négy mérkőzésen a lehető legtöbb pontot szerezzük meg. Emellett természetesen kiemelten fontosnak tartom, hogy támogatásunkkal minél több labdarúgó kerülhessen közelebb pályafutása következő lépcsőfokához, az A-válogatottbeli kerettagsághoz. A selejtező sorozat végétől már a 2006-os és a 2007-es korosztály kerül fókuszba, itt olyan csapat kialakítása a cél, amely a következő sorozatban eséllyel indulhat az Európa-bajnoki részvétel kiharcolásáért”.

Az U21-es válogatott a tavaly ősszel kezdődött Eb-selejtező sorozat első négy fordulójában három pontot szerzett és jelenleg a negyedik helyen áll a csoportjában. A következő mérkőzéseit márciusban játssza: 26-án Izraelt fogadja felkészülési mérkőzésen, március 31-én pedig Ukrajnával játszik hazai pályán Eb-selejtezőt.

Az U18-as válogatott irányítását Gerliczki Máté veszi át, aki korábban a Kisvárda NB I-es felnőtt csapatának a vezetőedzője is volt, azt megelőzően pedig a kisvárdai utánpótláscsapatok mellett szerzett edzői tapasztalatot.