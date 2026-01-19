A 102-szeres holland válogatott Robin van Persie fia, a 19 éves Shaqueel van Persie 2022 májusában kapott profi szerződést a Feyenoord csapatától.

A 19 éves Shaqueel van Persie-t óriási tehetségnek tartják Hollandiában

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Az édesapjára kísértetiesen hasonlító támadó tavaly novemberben, a Celtic elleni Európa-liga-mérkőzésen mutatkozott be a rotterdami alakulatban, majd a hónap végen a Telstar elleni bajnokin az Eredivisie-ben is pályára lépett.

Van Persie fia az év gólját ollózta?

Shaqueel van Persie azóta pályára lépett egy Holland Kupa-meccsen is, az első góljára pedig mostanáig kellett várni.

A 19 éves támadó a 63. percben állt be a Sparta Rotterdam elleni bajnokin, amikor a Feyenoord már kétgólos hátrányban volt. A 87. percben aztán a holland válogatott Quinten Timber jobbról belőtt labdáját a rövid oldalon érkező Van Persie egy elképesztő sarkazással juttatta a kapuba, majd egy perccel később Luciano Valente kapu elő benyesett labdáját ollózta be hét méterről a bal alsóba.

Shaqueel van Persie redde Feyenoord én zijn vader bijna van een nederlaag🥹 pic.twitter.com/51S9r9cuCe — ESPN NL (@ESPNnl) January 19, 2026

A Feyenoord ezzel egyenlíteni tudott, Van Persie fia pedig hős lehetett volna, azonban a Sparta Rotterdam belerondított a happy endbe, ugyanis a 93. percben Joshua Kitolano találatával 4-3-ra megnyerte a meccset.

Robin van Persie csapata ezzel hat meccs óta nyeretlen, a korábbi vb-ezüst- és bronzérmes csatár alatt pedig inog a Feyenoord kispadja. Annak viszont örülhet a holland legenda, hogy a fia két egészen káprázatos góllal tette le a névjegyét a felnőttek között.