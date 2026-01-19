Live
A holland labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában a Robin van Persie által irányított Feyennord 4-3-ra kikapott a városi rivális Sparta Rotterdam csapatától a De Kuip Stadionban. A Feyennord borzalmas formában van, Van Persie csapata a legutóbbi hat meccsén nyeretlen maradt, azonban a legendás holland csatárnak a vereség ellenére mégis volt oka az örömre, a csereként pályára küldött 19 éves fia megszerezte első góljait a bajnokságban – ráadásul nem is akármilyeneket.

A 102-szeres holland válogatott Robin van Persie fia, a 19 éves Shaqueel van Persie 2022 májusában kapott profi szerződést a Feyenoord csapatától. 

A 19 éves Shaqueel van Persie-t óriási tehetségnek tartják Hollandiában
A 19 éves Shaqueel van Persie-t óriási tehetségnek tartják Hollandiában
Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Az édesapjára kísértetiesen hasonlító támadó tavaly novemberben, a Celtic elleni Európa-liga-mérkőzésen mutatkozott be a rotterdami alakulatban, majd a hónap végen a Telstar elleni bajnokin az Eredivisie-ben is pályára lépett. 

Van Persie fia az év gólját ollózta?

Shaqueel van Persie azóta pályára lépett egy Holland Kupa-meccsen is, az első góljára pedig mostanáig kellett várni. 

A 19 éves támadó a 63. percben állt be a Sparta Rotterdam elleni bajnokin, amikor a Feyenoord már kétgólos hátrányban volt. A 87. percben aztán a holland válogatott Quinten Timber jobbról belőtt labdáját a rövid oldalon érkező Van Persie egy elképesztő sarkazással juttatta a kapuba, majd egy perccel később Luciano Valente kapu elő benyesett labdáját ollózta be hét méterről a bal alsóba. 

A Feyenoord ezzel egyenlíteni tudott, Van Persie fia pedig hős lehetett volna, azonban a Sparta Rotterdam belerondított a happy endbe, ugyanis a 93. percben Joshua Kitolano találatával 4-3-ra megnyerte a meccset. 

Robin van Persie csapata ezzel hat meccs óta nyeretlen, a korábbi vb-ezüst- és bronzérmes csatár alatt pedig inog a Feyenoord kispadja. Annak viszont örülhet a holland legenda, hogy a fia két egészen káprázatos góllal tette le a névjegyét a felnőttek között. 

