A 102-szeres holland válogatott Robin van Persie jelenleg a Feyenoord edzője, a rotterdami csapatban pedig saját fia, a 19 éves Shaqueel van Persie is a játékosa. A fiatal támadó a Betis elleni El-meccsen a 73. percben állt be csereként, ám nem sokkal később balszerencse érte.

Robin van Persie fiát hordágyon vitték le a pályáról

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Robin van Persie fia megsérült

A 19 éves csatár mindössze 10 percet tölthetett a pályán, ugyanis egy felugrást követően nagyon rosszul ért földet, ezt pedig a jobb térde bánta.

Van Persie-t hordágyon kellett levinni a pályáról, édesapja aggódó tekintettel figyelte az eseményeket.

Az Arsenal és a Manchester United legendája azonnal odament a fiához, és megkérte az orvosi személyzet tagjait, hogy tegyék le mellé őt. A Feyenoord edzője ekkor már nem hajthatott végre több cserét, korábban kihasználta mind az öt lehetőségét.

Robin van Persie’s son Shaqueel picked up a knee injury while playing against Real Betis 🩼



As Shaqueel reached the sidelines, his father and manager Robin van Persie asked the medical team to sit him down so he could comfort his son 🥹❤️ pic.twitter.com/q27kjtbtUN — OneFootball (@OneFootball) January 29, 2026

A rotterdami együttes 2-1-es vereséget szenvedett sevillai riválisa ellen, és végül csak a 29. helyen zárta az alapszakaszt, ezzel véget ért számára a nemzetközi szereplés a 2025/2026-os szezonban.

