A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában a Real Betis 2-1-re nyert a Feyenoord ellen. A holland csapat edzője, Robin van Persie a második félidőben a szívéhez kapott, ugyanis a fia megsérült, majd hordágyon hagyta el a pályát.

A 102-szeres holland válogatott Robin van Persie jelenleg a Feyenoord edzője, a rotterdami csapatban pedig saját fia, a 19 éves Shaqueel van Persie is a játékosa. A fiatal támadó a Betis elleni El-meccsen a 73. percben állt be csereként, ám nem sokkal később balszerencse érte.

Feyenoord's Dutch head coach Robin van Persie talks to his son Feyenoord's Dutch defender #49 Shaqueel Van Persie injured, leaving the pitch on a stretcher during the UEFA Europa League 1st round day 8 football match between Real Betis and Feyenoord at La Cartuja Stadium in Seville on January 29, 2026. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Robin van Persie fiát hordágyon vitték le a pályáról
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Robin van Persie fia megsérült

A 19 éves csatár mindössze 10 percet tölthetett a pályán, ugyanis egy felugrást követően nagyon rosszul ért földet, ezt pedig a jobb térde bánta. 

Van Persie-t hordágyon kellett levinni a pályáról, édesapja aggódó tekintettel figyelte az eseményeket. 

Az Arsenal és a Manchester United legendája azonnal odament a fiához, és megkérte az orvosi személyzet tagjait, hogy tegyék le mellé őt. A Feyenoord edzője ekkor már nem hajthatott végre több cserét, korábban kihasználta mind az öt lehetőségét.

A rotterdami együttes 2-1-es vereséget szenvedett sevillai riválisa ellen, és végül csak a 29. helyen zárta az alapszakaszt, ezzel véget ért számára a nemzetközi szereplés a 2025/2026-os szezonban.

Egy rapsztár döntötte meg Van Persie gólcsúcsát

 

