A 102-szeres holland válogatott Robin van Persie jelenleg a Feyenoord edzője, a rotterdami csapatban pedig saját fia, a 19 éves Shaqueel van Persie is a játékosa. A fiatal támadó a Betis elleni El-meccsen a 73. percben állt be csereként, ám nem sokkal később balszerencse érte.
Robin van Persie fia megsérült
A 19 éves csatár mindössze 10 percet tölthetett a pályán, ugyanis egy felugrást követően nagyon rosszul ért földet, ezt pedig a jobb térde bánta.
Van Persie-t hordágyon kellett levinni a pályáról, édesapja aggódó tekintettel figyelte az eseményeket.
Az Arsenal és a Manchester United legendája azonnal odament a fiához, és megkérte az orvosi személyzet tagjait, hogy tegyék le mellé őt. A Feyenoord edzője ekkor már nem hajthatott végre több cserét, korábban kihasználta mind az öt lehetőségét.
A rotterdami együttes 2-1-es vereséget szenvedett sevillai riválisa ellen, és végül csak a 29. helyen zárta az alapszakaszt, ezzel véget ért számára a nemzetközi szereplés a 2025/2026-os szezonban.
