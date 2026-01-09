A 26 éves Varga Ádámot a fővárosi klub hívta vissza, mivel posztján jelenleg nincs elég hadra fogható játékosa az együttesnek.

Varga Ádám (balra) visszatér a Fradihoz

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Varga Ádám visszatérését bejelentette a Fradi

„Kapusaink jelenlegi egészségi állapota miatt – Dibusz Dénes rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, így jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük” – nyilatkozott a klub honlapjának Hajnal Tamás sportigazgató.

A sportvezető hozzátette, hogy a kapus hamarosan csatlakozik majd a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz – számolt be róla az MTI.

Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.

Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, bizonyította, hogy milyen jó kapus,

s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak” – mondta Hajnal Tamás.

Varga Ádám az őszi idényben a Debrecen kapuját védte

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A Ferencváros keretében a téli átigazolási időszakban a legnagyobb változás az volt, hogy Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött. A gólerős támadó utódját egyelőre nem találta meg a csapat, bár több jelölt is képbe került a pótlására. Tóth Alex is hamarosan távozhat, a tehetséges középpályás iránt topligák csapatai érdeklődnek.

Kapcsolódó cikkek