Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Féléves kölcsönjáték után visszatér a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatához a klub egyik kapusa. Varga Ádám az őszi idényben a DVSC együttesét erősítette, ám a Fradi úgy döntött, hogy azonnali hatállyal visszarendeli a játékost.

A 26 éves Varga Ádámot a fővárosi klub hívta vissza, mivel posztján jelenleg nincs elég hadra fogható játékosa az együttesnek.

Varga Ádám (balra) visszatér a Fradihoz
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Varga Ádám visszatérését bejelentette a Fradi

„Kapusaink jelenlegi egészségi állapota miatt – Dibusz Dénes rehabilitációját végzi, illetve Radnóti Dániel esetében egy sérülés miatt műtéti beavatkozásra van szükség, így jelenleg csak Gróf Dávid bevethető – úgy döntöttünk, élünk azzal a lehetőségünkkel, hogy Varga Ádámot azonnali hatállyal visszarendeljük” – nyilatkozott a klub honlapjának Hajnal Tamás sportigazgató.

A sportvezető hozzátette, hogy a kapus hamarosan csatlakozik majd a Spanyolországban edzőtáborozó csapathoz – számolt be róla az MTI.

Varga az őszi idényében 18 bajnoki mérkőzésen és két kupameccsen védte a bajnokságban negyedik helyen álló DVSC kapuját.

Örülünk, hogy Ádám remekül teljesített a Debrecenben, bizonyította, hogy milyen jó kapus, 

s egyenértékű versenytársa lehet kapusainknak” – mondta Hajnal Tamás.

Frankfurt, 2025. január 23. Varga Ádám, a Ferencváros kapusa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában játszott Eintracht Frankfurt-Ferencvárosi TC mérkőzésen a frankfurti Deutsche Bank Park Arénában 2025. január 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Varga Ádám az őszi idényben a Debrecen kapuját védte
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A Ferencváros keretében a téli átigazolási időszakban a legnagyobb változás az volt, hogy Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött. A gólerős támadó utódját egyelőre nem találta meg a csapat, bár több jelölt is képbe került a pótlására. Tóth Alex is hamarosan távozhat, a tehetséges középpályás iránt topligák csapatai érdeklődnek.

