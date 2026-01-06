„Barnabás egyértelműen érzékeltette és kijelentette, hogy mindenképpen váltani szeretne, márpedig, ha egy játékos ilyen helyzetről tájékoztat, azt nehéz nem figyelembe venni” – idézi az MTI az M1 aktuális csatornának nyilatkozó sportvezetőt, aki hozzátette, hogy Varga az elmúlt két és fél évben nagyon sokat tett a klubért, de bízik benne, hogy a csapattársai, akik eddig az árnyékában voltak, a gólok tekintetében megfelelő módon pótolják.

Varga Barnabás három és fél éves szerződést kötött a görög csapattal

Fotó: AEK FC/ΠΑΕ ΑΕΚ/Facebook

„Képességeit tekintve a Bundesligában is megállná a helyét, de a klubok életében más tényezők is szerepet játszanak. Nem biztos, hogy a valamivel több mint négy és fél millió eurós pénzügyi csomagot az AEK-en kívül más klub is megfizette volna” – fogalmazott.

Miért Varga Barnabást vették meg?

Hajnal Tamás hangsúlyozta, hogy Varga Barnabás már 31 éves, vagyis ekkora mértékű transzferdíj kifizetése a Ferencváros értékrendjét is mutatja az európai piacon.

Ez az üzlet is bizonyítja, hogy a Fradinál bárki számára megnyílhatnak a kapuk, de ez a magyar labdarúgás sikere is egyben”

– mondta a sportigazgató.

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója

Fotó: fradi.hu

Az M1-nek a csatár menedzsere, Paunoch Péter azt emelte ki, hogy szerinte Varga Barnabás minden szempontból előrelép ezzel az igazolással.

Az AEK Athén anyagilag és szakmailag is előrelépés Barnabásnak, mert minden poszton válogatott labdarúgók játszanak a csapatban, tizenöt országból. És hát nyugodtan kijelenthető, hogy a görög bajnokság erősebb a magyarnál”

– részletezte, majd hozzátette, a váltásnál fontos szempont volt, hogy a leendő klub támadófutballt játsszon és élcsapat legyen.

Az AEK Athén a Konferencia-ligában szerepel, az alapszakaszból a harmadik helyen jutott tovább a márciusi nyolcaddöntőbe, s kiemeltként várja leendő ellenfelét, nem mellékesen pedig a tizenkétszeres görög bajnok első helyen áll hazája bajnokságában.

A görög klub sportigazgatója elmondta, nem egy csatárt keresnek, hanem Varga Barnabást”

– mondta a menedzser, majd kifejtette, a három és fél éves szerződés egy harminc évnél idősebb játékosnál egyértelműen a bizalom jele.