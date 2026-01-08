Varga Barnabás aligha lenne most az AEK Athén futballistája, ha fiatalon nem támogatták volna őt Monyorókeréken, osztrák nevén Eberauban. A kiváló csatár ugyanis ebben a határ menti faluban kezdte pályafutását, 10 évvel később pedig a görög bajnokság éllovasához igazolt mintegy 1,7 milliárd forintért. Rene Pflüglert, az SV Eberau klubelnökét persze mindez nem érte váratlanul, hiszen az osztrák csapatnál már 2016-ban tisztában voltak azzal, hogy Varga sokra viheti majd.

Varga Barnabás hivatalosan is a görög AEK Athén játékosa lett

Fotó: aekfc.gr

A 31 éves csatár Szombathelyen nevelkedett, ám hiába járta végig a lépcsőfokokat, az NB I-be nem innen vezetett az útja. Varga az SV Eberau színeiben az osztrák ötödosztályban kezdett, majd 2016-ban a profi Mattersburg második csapatához került, amely az egymás elleni meccseken figyelt fel a gólerős támadóra.

Varga Barnabás egy osztrák faluban tanulta meg a futball alapjait

„Barni csendes és szerény fiú volt. Ha követjük az egyedülálló útját, láthatjuk, hol tanulta meg a futball alapjait, méghozzá az SV Eberaunál, ami sokat jelent nekünk. Ő futotta be a legnagyobb karriert azok közül, akik tőlünk indultak” – mondta Rene Pflügler, az SV Eberau klubelnöke Vargáról, akit Magyarországon csak később fedeztek fel.

Legkésőbb a 2015–16-os bajnoki évben, amikor Burgenlandliga-bajnokok lettünk, már egyértelmű volt számunkra, hogy Barni személyében egy Bundesliga-szintű játékos van a csapatunkban”

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Pflügler.

Varga 2016-ban igazolt az osztrák élvonalbeli Mattersburghoz, majd 2020-ban kapott esélyt idehaza a Gyirmóttól, ahonnét a Paks együtteséhez került. Bognár György csapatának játékosként lett először válogatott, aztán NB I-es gólkirályként, 28 éves korában igazolta le a Fradi. Varga a Ferencvárosban 113 meccsen 70 gólig jutott, a válogatottban 28 mérkőzésen 13-szor volt eredményes, ezzel külföldi csapatok érdeklődését vonta magára. Több klub harcolt érte, végül az AEK Athén lett a befutó.

Varga Barnabás klasszis csatárrá érett a Fradiban

Fotó: Adam Pretty / Getty Images

Varga Barnabás görögországi átigazolásából az Eberau is pénzhez jut?

Eberauban hatalmas az öröm, hogy Varga Barnabás ilyen messzire jutott, az osztrák klub ráadásul jelentős bevételre is számíthat a csatár klubváltása kapcsán. A válogatott támadóért kifizetett, átszámítva mintegy 1,7 milliárd forint után a FIFA által bevezetett szolidaritási hozzájárulásnak köszönhetően a jelenleg negyedosztályú SV Eberau 135 ezer euró (nagyjából 52 millió forint) körüli összegre számíthat, ám ezt Pflügler egyelőre nem erősítette meg.