A szerb edző, a korábban a Vidinél is dolgozó Marko Nikolics az 1–0-s vereség után vállalta a felelősséget, az OFI elleni kupakiesés után, ugyanakkor a játékosai teljesítményéről is keményen beszélt, miközben Varga Barnabás kapcsán elhibázott edzői döntésről beszéltek a szurkolók.
Varga Barnabás ezúttal is csere volt
A korábbi Ferencváros-csatár első bajnoki meccse után ezúttal is csereként lépett pályára, de a bajnoki döntetlen után ezúttal kikapott a csapata, ami kiesést jelentett, az OFI jutott a legjobb négy közé a kupában. Varga az 57. percben állt be, amikor még 0–0 volt az állás. A meccs egyetlen gólja a 80. percben esett, majd az OFI a hosszabbításban már kettős emberhátrányban volt, de így is kihúzta a meccset.
„Nagyon nehéz elfogadnunk ezt az eredményt. Ez az én felelősségem. Elbuktuk az egyik alapvető célunkat. Nem tértünk vissza a szünetről” – utalta arra Nikolics, hogy többen még a téli szünetet töltik fejben.
„Egymás után hagytuk ki a helyzeteket. Meg kell találnunk a módját, hogy visszatérjünk ahhoz a teljesítményhez, amit korábban nyújtottunk. Elveszítettünk egy fontos célt. Most a Panathinaikosz elleni mérkőzés következik, és vissza kell térnünk azokhoz az alapbeállításokhoz, amelyekkel a szünet előtt játszottunk” – mondta még Nikolics a meccs után, majd a sajtótájékoztatón bővebben is beszélt.
„Nem voltunk készen egy kieséses mérkőzésre. Bár a statisztikák mellettünk szóltak, teljesen hiányzott a koncentráció és a helyzetkihasználás. Nem vagyunk jó formában. A játékosok mentalitásáról és harci szelleméről nem mondhatok rosszat, de ez önmagában nem elég. Négy nap múlva jön a nehéz derbi a Panathinaikosz ellen. Két nyitott célunk maradt: a bajnokság és Európa, ezekre kell koncentrálnunk” – mondta Nikolics, aki szerint a karácsonyi szünetben többen elkényelmesedtek.
„A karácsonyi szünet előtt elsők voltunk a bajnokságban, és mindhárom célunk tekintetében jó helyzetben voltunk. Az OFI elleni utolsó bajnokin eufórikus volt a hangulat a lelátón. Akkor is hangsúlyoztam, hogy mértéktartónak kell maradnunk.
Az emberek már döntőről és minden sorozatban aratott győzelmekről beszéltek. Edzőként engem sem az eufória, sem a nyomás nem sodor el.
A világ egy olyan részén élünk, ahol az emberek nagyon szenvedélyesek. Azok a játékosok, akik a szezon első szakaszában jól teljesítettek, most nem hozzák ugyanazt a szintet. Természetesen nem nevezem meg őket” – mondta Nikolics.
„Nem azt mondanám, hogy számítottam rá. Inkább tartottam tőle” – mondta annak kapcsán, hogy a csapatából elfogyott a téli szünet előtti lendület. „Természetesen mindenki pihenni akart, mindannyian fáradtak voltunk, de amikor egy ilyen kiváló sorozatod van, nem akarod a szünetet.”
Az AEK Athén Varga Barnabás érkezése előtt zsinórban tíz meccset nyert, a téli szünet után az első helyről a harmadikra esett vissza a csapat, majd kiesett a kupából.
„Ez egy olyan kiesés, amely nagyon fáj. Ez a sorozat fontos volt számunkra, el akartunk jutni a döntőig. Dolgoznunk kell, a szünet után nem vagyunk a legjobb állapotban. Bármennyire is fáj, túl kell lépnünk rajta, mert nagy mérkőzések következnek, elsőként a Panathinaikosz ellen. A szünet mindenképpen hatással volt ránk. Vissza kell jutnunk arra a szintre, ahol a szünet előtt voltunk” – mondta a csapat játékosa, Petrosz Mandalosz.
Eközben a szurkolói hozzászólások között akadt olyan vélemény, amely a kezdőben látná már Varga Barnabást. „Eldobtuk az egyetlen sorozatot, amelyben könnyedén döntőbe juthattunk volna, sőt meg is nyerhettük volna. Ez nem a csapat hibája, hanem egyértelműen az edzőé, mert nem lehet Jovicsot kezdetni – azt az embert, aki a 90. percben fáradtság miatt nyilvánvalóan már nem tudott segíteni. Vargának kellett volna kezdenie, aki nagyon jól szállt be a meccsbe” – írta az egyik athéni kommentelő.
