A szerb edző, a korábban a Vidinél is dolgozó Marko Nikolics az 1–0-s vereség után vállalta a felelősséget, az OFI elleni kupakiesés után, ugyanakkor a játékosai teljesítményéről is keményen beszélt, miközben Varga Barnabás kapcsán elhibázott edzői döntésről beszéltek a szurkolók.

Marko Nikolics, Varga Barnabás edzője kritizálta az AEK Athén játékosait

Varga Barnabás ezúttal is csere volt

A korábbi Ferencváros-csatár első bajnoki meccse után ezúttal is csereként lépett pályára, de a bajnoki döntetlen után ezúttal kikapott a csapata, ami kiesést jelentett, az OFI jutott a legjobb négy közé a kupában. Varga az 57. percben állt be, amikor még 0–0 volt az állás. A meccs egyetlen gólja a 80. percben esett, majd az OFI a hosszabbításban már kettős emberhátrányban volt, de így is kihúzta a meccset.

„Nagyon nehéz elfogadnunk ezt az eredményt. Ez az én felelősségem. Elbuktuk az egyik alapvető célunkat. Nem tértünk vissza a szünetről” – utalta arra Nikolics, hogy többen még a téli szünetet töltik fejben.

„Egymás után hagytuk ki a helyzeteket. Meg kell találnunk a módját, hogy visszatérjünk ahhoz a teljesítményhez, amit korábban nyújtottunk. Elveszítettünk egy fontos célt. Most a Panathinaikosz elleni mérkőzés következik, és vissza kell térnünk azokhoz az alapbeállításokhoz, amelyekkel a szünet előtt játszottunk” – mondta még Nikolics a meccs után, majd a sajtótájékoztatón bővebben is beszélt.

Varga Barnabás eddig két mecsen lépett pályára csereként

„Nem voltunk készen egy kieséses mérkőzésre. Bár a statisztikák mellettünk szóltak, teljesen hiányzott a koncentráció és a helyzetkihasználás. Nem vagyunk jó formában. A játékosok mentalitásáról és harci szelleméről nem mondhatok rosszat, de ez önmagában nem elég. Négy nap múlva jön a nehéz derbi a Panathinaikosz ellen. Két nyitott célunk maradt: a bajnokság és Európa, ezekre kell koncentrálnunk” – mondta Nikolics, aki szerint a karácsonyi szünetben többen elkényelmesedtek.

„A karácsonyi szünet előtt elsők voltunk a bajnokságban, és mindhárom célunk tekintetében jó helyzetben voltunk. Az OFI elleni utolsó bajnokin eufórikus volt a hangulat a lelátón. Akkor is hangsúlyoztam, hogy mértéktartónak kell maradnunk.

Az emberek már döntőről és minden sorozatban aratott győzelmekről beszéltek. Edzőként engem sem az eufória, sem a nyomás nem sodor el.

A világ egy olyan részén élünk, ahol az emberek nagyon szenvedélyesek. Azok a játékosok, akik a szezon első szakaszában jól teljesítettek, most nem hozzák ugyanazt a szintet. Természetesen nem nevezem meg őket” – mondta Nikolics.