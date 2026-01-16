A görög csapat a Konferencia-liga alapszakaszának harmadik helyén végzett, így már bejutott a legjobb 16 csapat közé, ami azt jelenti, hogy ellenfélre vár és kihagyhatja a playoff-kört. Varga Barnabás eddig a Fradival az Európa-ligában szerepelt, de új csapatában természetesen szerepelhet majd a Konferencia-ligában is, hiszen egy másik UEFA sorozatról van szó.

Varga Barnabás csapata nem remekel a téli szünet óta

Fotó: AEK/Facebook

A görögök egy hét alatt a bajnoki tabella első helyéről visszacsúsztak a harmadikra és a kupából is kiestek, így fontos lesz majd a szereplés a Kl-ben.

Varga Barnabás négy gólt lőtt az Európa-ligában

Varga Barnabás a Fradiban négy gólt szerzett ősszel az El-ben, de a Konferencia-ligában is szerepelt már a Fradival korábban, ott is van már két gólja.

Az AEK Athén tehát a következő körben még nem lép pályára, de kiderült, mely csapatok lehetnek az ellenfelei. A 9-24. helyen végzett csapatokat sorsolták össze, ebben pedig William Gallas segédkezett.

A görög csapatra a AZ Alkmaar–Noah vagy a Drita–Celje párharc továbbjutója vár majd. A Noah csapata ellen éppen a nyári BL-selejtezőben szerepelt a Fradi, kettős győzelemmel lépett tovább, Varga pedig mindkét meccsen gólt szerzett. Az Alkmaar persze esélyesebb, a hollandok ellen volt Robbie Keane első meccse az El-ben egy évvel ezelőtt, a Fradi 4–3-ra nyert, Varga itt is gólt szerzett.

A másik lehetséges ágon a koszovói Drita vagy a szlovén Celje következhet.

A párharcokat február 19-én és 26-án rendezik majd, egy nappal később újabb sorsolás következik, majd az Athén és a többi továbbjutott csapat március 12-én kezdi a nyolcaddöntőket, a visszavágókat egy héttel később rendezik.