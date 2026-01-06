A görög sportsajtó értesülései szerint az élvonalban listavezető AEK csaknem öt millió eurót (mintegy 2 milliárd forintot) fizetett az Ferencvárosnak Varga Barnabás játékjogáért, a játékos éves kereste másfél millió euró (körülbelül 600 millió forintos) lesz. A görög csapat honlapján azt írják, hogy a Varga Barnabás 2029 nyaráig szóló szerződést írt alá.

A magyar válogatott első számú csatára, Varga Barnabás a Ferencváros után az AEK Athénban folytathatja a gólgyártást

Fotó: Gualter Fatia / Getty Images

Varga Barnabás zsinórban nyeri a gólkirályi címeket

Pályafutása különleges ívet rajzolt: Szombathely után fiatalon Ausztriába került, ahol az ötödosztályú SV Eberau csapatában futballozott, később pedig az élvonalbeli Mattersburghoz szerződött, amelynek színeiben az osztrák Bundesligában is pályára lépett. Ezt követően a Lafnitznál szerepelt, majd Magyarországon a Gyirmótnál lett NB I-es játékos, ahonnan a Paksi FC-hez igazolt. Utóbbi csapattal a 2022/23-as NB I-es idényben 31 bajnokin 26 gólt szerzett, ezzel gólkirály lett.

A ma már 28-szoros válogatott Varga a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben is gólkirály lett az NB I-ben: előbb 26, majd 20 találattal zárt. A mostani szezonban 18 bajnoki mérkőzésen szerzett 10 góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. A Ferencvárossal az Európa-liga alapszakaszának eddigi hat fordulójában négyszer talált be, a nemzeti együttesben eddig 13 gólnál jár.

Az AEK Athén a görög futball egyik tradicionális klubja, 13-szoros bajnok, amely 15 fordulót követően az élen állt, decemberben pedig bejutott a Konferencia Liga nyolcaddöntőjébe. A csapat kispadján a szerb Marko Nikolics ül, aki 2017 és 2019 között a Videoton FC-t irányította.

Az athéni klubnál magyar részről korábban már megfordult Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián, edzőként pedig Puskás Ferenc is dolgozott a csapatnál.