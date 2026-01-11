Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most jött a megrázó hír: kórházba került Fenyő Miklós

Háború

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem kellett sokat várni a korábbi ferencvárosi támadó debütálására Görögországban. Varga Barnabás január első teljes hetében igazolt át az AEK Athén együtteséhez, és 11-én máris pályára küldték.

Az Origón is beszámoltunk több cikkben is Varga Barnabás Ferencvárosból AEK Athénba igazolásáról, legutóbb azt is megírtuk, hogy a klub és a játékos már a karácsonyi szünetben megállapodott egymással. Mariosz Iliopulosznak, a görög klub elnökének azon kellett dolgoznia, hogy megállapodjon a Fradival az eladási összegről, amelyről Hajnal Tamás nyomán tudjuk, hogy meghaladja a 4,5 millió eurót. Mariosz Iliopulosz azt állítja, Varga Barnabás szenvedélyessége győzte meg őt. 

Varga Barnabás hamar játéklehetőséget kapott új csapatában
Varga Barnabás hamar játéklehetőséget kapott új csapatában
Fotó: AEK Athén Facebook-oldala

Varga Barnabás egy fél félidőt kapott első meccsén

Az AEK január 11-én az Arisz vendégeként lépett pályára a görög első osztályú bajnokság 16. fordulójában. A találkozó első negyedórájában három percen belül két gól is esett, egy-egy mindkét fél részéről, így a szünetre 1-1-es állással mehettek el a csapatok. A második játékrész elején úgy tűnt, hogy vezetést szerez a hazai alakulat, de az Arisz gólját végül a VAR elvette szabálytalanság miatt.

Az AEK vezetőedzője a 66. percig várt, ekkor kettős csere keretein belül küldte be Varga Barnabást Robert Ljubicic helyére. A rutinos magyar válogatott csatár játéka sem volt elég a győzelem megszerzéséhez, így maradt a döntetlen a hármas sípszót követően. Ezzel a botlással az AEK lecsúszott a tabella első helyéről a harmadikra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!