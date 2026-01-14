Az AEK Athén kapcsán korábban az Origón is megírtuk, hogy nem kellett sokat várni a korábbi ferencvárosi támadó debütálására Görögországban. Varga Barnabás január első teljes hetében igazolt át az AEK Athén együtteséhez, és 11-én máris pályára küldték egy végül 1-1-re végződött bajnokin, amivel a fővárosi csapat a görög elsőosztályban a tabella első helyéről a harmadikra csúszott vissza. Ezen a találkozón a válogatott támadó csak egy fél félidőt kapott, azonban nem kellett sokat várni az újbóli bevetésére.

Varga Barnabás gyorsan megkapta a második meccsét az AEK Athénban

Fotó: AEK Athén

Varga Barnabás ismét csereként lépett pályára

A szerdai kupameccsen a korábbi ferencvárosi támadó az 57. percben lépett a pályára, de nem tudta góllal vagy gólpasszal segíteni az új együttesét a több mint 99 percig tartó csatában, így maradt a szűk, egygólos vendég siker és vele az athéni kiesés a kupából. A fővárosiak számára ez elég kellemetlen lehet, mert a Kréta ugyan első osztályú klub, mint az AEK, de a tabellán jóval hátrébb szerénykedik a riválisánál.