A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy bizony nemcsak Varga Barnabás van az AEK Athén kötelékében, hanem mellette akad még egy utánpótlás-válogatott magyar focista is a klubnál, méghozzá a 17 éves Adrian Delaportas személyében, akinek az édesanyja magyar.

Varga Barnabás mellett is van még magyar göröghonban

Varga Barnabás nem az egyedüli magyar válogatott Athénban

A 2008. február 5-én, Athénban született védő magyar anyával és görög édesapával büszkélkedhet, és mivel beszéli a nyelvet, ezért Varga Barnabásnak lesz kivel magyarul is beszélnie az AEK-nél. Adrian Delaportas egyébként címeres mezben szerepelt az U17-es magyar csapatban is, az írek ellen gólt is szerzett.

Az AEK akadémiáján nevelkedő focistáról írt a görög média is, tényszerűen közölve, hogy a magyar válogatottat választotta. Adrian Delaportas 2024 decemberében ez ügyben így nyilatkozott a Futureballershu Instagram-oldalon: „Nagyon szeretnék magyar színekben focizni, és a magyar hazámat büszkén képviselném. Édesanyám kaposvári, a család ott is lakik, így kicsiként nagyon sok időt töltöttem velük, a legszebb emlékeim onnan vannak. Ha Magyarországra megyek, úgy érzem, hogy hazamegyek, és nem csak látogatóba.”