Kedden este a görög labdarúgó-bajnokságban listavezető AEK Athén a közösségi oldalán hivatalosan is bejelentette Varga Barnabás leigazolását. A bejegyzésben Varga új csapata mezében látható, alatta pedig magyarul annyit írtak, hogy „Isten hozott!”.

Varga Barnabás a 25-ös mezszámot választotta

Fotó: AEK FC/ΠΑΕ ΑΕΚ/Facebook

Nem sokkal később a görög klub Facebook-oldalán újabb poszt jelent meg, melyben Varga Barnabás már a 25-ös számmal ellátott mezben pózol.

A görög fanatikusok is egymásnak estek Varga Barnabás miatt

Varga Barnabás átigazolásának hivatalos bejelentés után felpezsdült az élet az AEK Athén közösségi oldalán. Néhány ferencvárosi szurkoló sok sikert kívánt a magyar támadónak, a görögök pedig szívélyesen fogadták.

„Sok sikert! Köszönünk mindent!”

„A legjobb csatár most Európában. Sok sikert, Barni! Hajrá”

„Sok szerencsét és erős fejűséget. Üdv a világ legnagyobb csapatában!”

„Üdvözlünk, és minden jót kívánunk! Reméljük, hamarosan láthatunk némi Varga-varázslatot tőled.”

„Sok sikert, hiányozni fogsz a csapatból!”

„Ez legalább jó hír a Újpestnek, nincs aki gólt szerezzen.”

Varga bejelentése után volt olyan görög szurkoló, aki szakmai szempontok alapján kommentelt.

„Talán ez a valaha volt legjobb átigazolás az AEK-nél. Király a tizenhatoson belül. Nem az a játékos, aki hármat-négyet cselez, de halálos a kapu közelében. Ha a labda odakerül, 90%-ban a hálóban köt ki.”

Az AEK Athén szurkolói komoly elvárásokat támasztanak a magyar válogatott támadó felé.

„25 gól a szezon végéig, minden versenysorozatban. Még el tudod érni!”

„Üdvözöllek, nagy játékosom! Tedd azt, amiben a legjobb vagy, és minden gól után gyere közel hozzánk a tapsért és a hódolatért!”

Az AEK Athén az egyik legnépszerűbb csapat Görögországban, az klub legnagyobb riválisa pedig az Olympiakosz, melynek néhány szurkolója szinten megérkezett a Facebook-poszt alá.

„Üdvözlünk a görög foci legnagyobb tolvajai között. Kérj ajándékba egy mérőszalagot és egy WC-papírt” – írta egy ellendrukker, melyre gyorsan meg is érkezett a válasz.

„Megérkezett a legnagyobb királyokhoz.”

Mikor mutatkozhat be Varga Barnabás?

Az AEK Athén legközelebb vasárnap, január 11-én lép pályára az Arisz Szaloniki otthonában. Varga Barnabás elvileg azon a meccs debütálhat a görög bajnokságban.