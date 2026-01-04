A görög sportmédia és az AEK-hez közel álló felületek már szinte kész tényként kezelik, hogy Varga Barnabás Athén felé tart, miközben az átigazolás hivatalosan még nincs bejelentve. Már arról írnak, hogy mit nyerhet vele a csapat, és milyen szerepet szánnak neki a szezon második felében.

Varga Barnabásnak egyszerű dolga lesz Athénban: „mindössze” gólokat kell szereznie

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Varga Barnabás fanatikus közegbe kerülhet

A görög források is úgy kezelik: amíg nincs orvosi vizsgálat, aláírás és klubközlemény, addig az átigazolás nem tekinthető lezártnak, de Athénban már úgy beszélnek róla, mintha a következő lépés csupán formalitás lenne.

A Gazzetta szerint Vargával az AEK „gólt és hatékonyságot” hozhat a csapat működésébe, vagyis nem kísérleteznek, hanem azonnali megoldást keresnek és találnak a megszerzésével a kapu előtt.

A lap üzenete világos:

Vargától nem szép játékot, hanem pontokat érő gólokat várnak, és azt, hogy egy szoros meccsen elég legyen egyetlen jó labda a tizenhatoson belül, amelyet a magyar játékos gólra vált.

A Sportime Varga konkrétan várható szerepéről ír. Az AEK a megszerzésével egy olyan csatárt kaphat, aki elsősorban a kapu előtt dönt, kevés érintésből dolgozik, és a büntetőterületen belül a leghasznosabb. Az elemzés szerint ettől változhat meg az athéni támadások hatékonysága, mert Varga akkor a legveszélyesebb, amikor az utolsó mozdulatnál kell pontosnak lenni. A Sportime azt is felveti, hogy a csatár jól illeszkedhet a társak mozgásai mellé, mert középen leköti a védőket, területet nyit, és ezzel másoknak is könnyebb helyzeteket teremthet.

Hatalmas a szurkolói várakozás

Az AEK-közeli aek365 azt írja: Vargát a góltermeléssel azonosítják, és kifejezetten azt sugallják, hogy az AEK most nem a jövőt építi, hanem azonnal akar eredményt.

A hazai Ripost beszámolója szerint az AEK szurkolói már biztosra veszik, hogy Varga Barnabás Athénba igazol. A magyar csatár közösségi oldalát ellepték az athéni drukkerek üzenetei, ilyen, és hasonló kommenteket írnak a fanatikusok: „Üdvözlünk az AEK-nál, Barnabás!”, „Üdv a világ legjobb csapatánál!”, „Imádni fogod Athént! Alig várom az első gólodat!”