A görög sportmédia és az AEK-hez közel álló felületek már szinte kész tényként kezelik, hogy Varga Barnabás Athén felé tart, miközben az átigazolás hivatalosan még nincs bejelentve. Már arról írnak, hogy mit nyerhet vele a csapat, és milyen szerepet szánnak neki a szezon második felében.
Varga Barnabás fanatikus közegbe kerülhet
A görög források is úgy kezelik: amíg nincs orvosi vizsgálat, aláírás és klubközlemény, addig az átigazolás nem tekinthető lezártnak, de Athénban már úgy beszélnek róla, mintha a következő lépés csupán formalitás lenne.
A Gazzetta szerint Vargával az AEK „gólt és hatékonyságot” hozhat a csapat működésébe, vagyis nem kísérleteznek, hanem azonnali megoldást keresnek és találnak a megszerzésével a kapu előtt.
A lap üzenete világos:
Vargától nem szép játékot, hanem pontokat érő gólokat várnak, és azt, hogy egy szoros meccsen elég legyen egyetlen jó labda a tizenhatoson belül, amelyet a magyar játékos gólra vált.
A Sportime Varga konkrétan várható szerepéről ír. Az AEK a megszerzésével egy olyan csatárt kaphat, aki elsősorban a kapu előtt dönt, kevés érintésből dolgozik, és a büntetőterületen belül a leghasznosabb. Az elemzés szerint ettől változhat meg az athéni támadások hatékonysága, mert Varga akkor a legveszélyesebb, amikor az utolsó mozdulatnál kell pontosnak lenni. A Sportime azt is felveti, hogy a csatár jól illeszkedhet a társak mozgásai mellé, mert középen leköti a védőket, területet nyit, és ezzel másoknak is könnyebb helyzeteket teremthet.
Hatalmas a szurkolói várakozás
Az AEK-közeli aek365 azt írja: Vargát a góltermeléssel azonosítják, és kifejezetten azt sugallják, hogy az AEK most nem a jövőt építi, hanem azonnal akar eredményt.
A hazai Ripost beszámolója szerint az AEK szurkolói már biztosra veszik, hogy Varga Barnabás Athénba igazol. A magyar csatár közösségi oldalát ellepték az athéni drukkerek üzenetei, ilyen, és hasonló kommenteket írnak a fanatikusok: „Üdvözlünk az AEK-nál, Barnabás!”, „Üdv a világ legjobb csapatánál!”, „Imádni fogod Athént! Alig várom az első gólodat!”
Ódákat zengenek a magyar csatárról
A YouTube-ra felkerült egy Varga-gólcsokor, amely alatt ódákat zengenek a magyar gólzsákról.
„Üdv az AEK Athénnál! A legnagyobb klub Görögországban!” – írja az egyik hozzászóló, miközben egy másik már egyetlen kommentben feltekeri maximumra az elvárásokat: „Az AEK most már egyértelmű favorit a görög liga megnyerésére, és még Európában is komoly esélye lehet. Nem hiszem el, milyen gyorsan elintézték – világszintű csatár, Jovicscsal együtt ez ijesztő.” Ugyanez a vonal folytatódik a következő mondatban is: „Ne áltassuk magunkat: Varga simán tudna Premier League-ben játszani, világszint.”
Közben azért akad, aki visszafogná a lendületet: „Előbb legyen aláírás, aztán ünneplünk – de amúgy remek játékos.”
Van olyan hozzászóló, aki kifejezetten szakmai szemmel közelít. „Ahhoz, hogy teljesen ki legyen használva, nagyon kell a munka a szélekről, jó beadásokkal. Jobbról van minőség, balról viszont semmi” – írja, majd hozzáteszi: „Már a jelenléte is leveheti a figyelmet Jovicsról, mert eddig a védők nagy része rá koncentrált, és így jöhet pár extra gól a szerbnek.”
Már vasárnap Görögországba utazik?
A Ripost cikke megemlíti, hogy
a görög sajtó szerint Varga vasárnap Görögországba utazhat, ahol orvosi vizsgálat vár rá, és annak eredménye után jöhet az aláírás és a bejelentés.
A számok alapján nem csoda, hogy Athénban ekkora a várakozás: a 31 éves Varga Barnabás a 2025–26-os idény eddigi részében a Ferencvárosban 29 tétmeccsen 20 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. A bajnokságban 17 meccsen 10 gólig jutott (4 assziszttal), az Európa-liga csoportkörében 6 találkozón 4 gólt szerzett, a BL-selejtezőkben pedig 6 meccsen 6 gól és 1 gólpassz a mérlege. De közben a válogatottban is parádézott: a 2025-ös vb-selejtezőkön 5 mérkőzésen 5 gólt rúgott.
