A közösségi médiába is kikerült az AEK Athén csatornájának az a felvétele, amelyen a klub elnöke, Mariosz Iliopulosz köszönti Varga Barnabást. Az elnök kissé töredezett angol beszédére az FTC immár korábbi válogatott csatára magyarul válaszol.

Varga Barnabást az elnök külön is köszöntötte az AEK-nál

Fotó: AEK Athén/Facebook

Ökölpacsit és érdekes bemutatást kapott Varga Barnabás Athénban

A videóból a szerződés több érdekes részletére fény derült. E szerint a klub és a játékos már a karácsonyi szünetben megállapodott egymással, Mariosz Iliopulosznak azon kellett dolgoznia, hogy megállapodjon a Fradival nyilván az eladási összegről, amelyről Hajnal Tamás nyomán tudjuk, hogy meghaladja a 4,5 millió eurót.

Mariosz Iliopulosz azt állítja, Varga Barnabás szenvedélyessége győzte meg őt:

„Barnabás, üdvözlünk az AEK-nál! Amikor a karácsonyi szünetben beszéltünk, egy szenvedélyes, tüzes embert ismertem meg. Úgy éreztem, hogy érted az AEK családi szemléletét és a klub vízióját. Azon az estén, amikor beszéltünk, egy hullámhosszra kerültünk – teljes volt az összhang közöttünk. Már csak a formai és pénzügyi részletek rendezése maradt hátra, mert köztünk minden eldőlt.

Ahogy tudod, mindent megtettem annak érdekében, hogy megfeleljünk a Ferencváros igényeinek, és hogy az üzletet nyélbe üssül. Számunkra nemcsak játékosként vagy fontos, hanem a szenvedélyed és a jellemed miatt is.

Nem is szaporítom tovább a szót: menj ki a pályára, mutasd meg, ki vagy, és tedd azt, amihez a legjobban értesz. Ajándék vagy a csapatnak, a szurkolóknak és nekem is.

Varga Barnabás magyarul viszonozta az elnök méltató szavait:

„Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki tényleg nagyon barátságos volt. Ahogy az elnök is mondta, beszéltünk a szünet alatt, és ahogy ő is fogalmazott, elég tüzes megbeszélés volt, és szerintem abszolút egy húron pendültünk. Éreztem rajta, hogy mindenképpen engem szeretne idehozni. Úgyhogy emiatt is döntöttem az AEK mellett.

Természetesen szeretnék mindent megtenni a csapatért, szeretnénk bajnokok lenni, úgyhogy megpróbálom a legjobbamat nyújtani, minél több gólt szerezni, és akkor mindenki elégedett lesz" – mondta a volt Fradi-csatár.