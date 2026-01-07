Varga Barnabás szülővárosában, Szombathelyen kezdett futballozni, de már fiatalon világossá vált számára, hogy nem itt fog befutni. Az Illés Akadémián eltöltött évekre később úgy emlékezett vissza, hogy nem volt egyszerű megtalálnia a helyét. Tizenöt évesen ezért egy szokatlan döntést hozott: inkább Ausztriában próbál szerencsét. 2010-ben az akkor ötödosztályú SV Eberau játékosa lett, ahol már 16 évesen megtapasztalta a felnőttfutball világát. Innen néhány év alatt jelentőset lépett előre: 2016 nyarán szerződtette az élvonalbeli Mattersburg.

Varga Barnabásra a Gyirmót figyelt fel először a hazai „NB-s” csapatok közül

Fotó: Huszár Gábor/Kisalföld

A tartalékcsapatnál azonnal eredményes volt, első hét bajnokiján hét gólt szerzett, majd bemutatkozhatott az osztrák Bundesligában is. Pályára lépett többek között az Austria Wien és a Red Bull Salzburg ellen, később azonban jellemzően a harmadosztályú második csapatban szerepelt. 2019 januárjában a másodosztályú Lafnitzhoz igazolt.

Aki felfedezte Varga Barnabást

Egy évvel később jött el az a pont, amikor Magyarországról is felfigyeltek rá – de sokáig mindössze egyetlen szakember mutatott valódi érdeklődést iránta.

„Tamási Zsolt volt az, aki kijött megnézni Ausztriába. Ő volt az, aki meglátta bennem, hogy lehet még potenciál” – mondta erről Varga Barnabás az NB1.hu-nak.

A Gyirmót NB II-es csapatának akkori szakmai igazgatóját Paunoch Péter játékosügynök hívta fel Varga miatt. Tamási Zsolt először nem ismerte a csatárt, de kétszer is kiutazott Ausztriába, hogy élőben lássa.

„Már az első alkalommal feltűnt, milyen tulajdonságai vannak. Jeleztem Csertői Aurél vezetőedzőnek, hogy beleillik az elképzeléseinkbe. Gólt nem szerzett, de a játéka meggyőző volt: jó helyekre mozgott vissza a labdákért, megnyerte a párharcokat, jól érkezett a kapu elé. A csapata játéka miatt a kombinációs készségét nehéz volt megítélni, mert jellemzően felívelték rá a labdákat, de védekezésben és taktikai szempontból is rendben volt” – értékelt Tamási Zsolt a futballportálnak.

Amikor talán még csak álmodott arról, hogy egyszer Fradi-játékos lesz

Fotó: Dömötör Csaba

A gyirmóti vezetésnél úgy döntöttek, kivásárolják a kontraktusából, és már télen csatlakozott a csapathoz. A feljutást érő idényben tizenkét gólt szerzett, gólpasszai is voltak, és a rögzített helyzeteknél mindig komoly veszélyt jelentett. Az NB I-ben is eljutott tizenkét gólig. A kiesés után élő szerződése volt, szerették volna egyben tartani a keretet és azonnal visszajutni, de figyelembe kellett venni a játékos érdekeit is. Mint Tamási elmondta, négy NB I-es klub kereste, végül úgy döntöttek, hogy elengedik Paksra.