Varga Barnabás szülővárosában, Szombathelyen kezdett futballozni, de már fiatalon világossá vált számára, hogy nem itt fog befutni. Az Illés Akadémián eltöltött évekre később úgy emlékezett vissza, hogy nem volt egyszerű megtalálnia a helyét. Tizenöt évesen ezért egy szokatlan döntést hozott: inkább Ausztriában próbál szerencsét. 2010-ben az akkor ötödosztályú SV Eberau játékosa lett, ahol már 16 évesen megtapasztalta a felnőttfutball világát. Innen néhány év alatt jelentőset lépett előre: 2016 nyarán szerződtette az élvonalbeli Mattersburg.
A tartalékcsapatnál azonnal eredményes volt, első hét bajnokiján hét gólt szerzett, majd bemutatkozhatott az osztrák Bundesligában is. Pályára lépett többek között az Austria Wien és a Red Bull Salzburg ellen, később azonban jellemzően a harmadosztályú második csapatban szerepelt. 2019 januárjában a másodosztályú Lafnitzhoz igazolt.
Aki felfedezte Varga Barnabást
Egy évvel később jött el az a pont, amikor Magyarországról is felfigyeltek rá – de sokáig mindössze egyetlen szakember mutatott valódi érdeklődést iránta.
„Tamási Zsolt volt az, aki kijött megnézni Ausztriába. Ő volt az, aki meglátta bennem, hogy lehet még potenciál” – mondta erről Varga Barnabás az NB1.hu-nak.
A Gyirmót NB II-es csapatának akkori szakmai igazgatóját Paunoch Péter játékosügynök hívta fel Varga miatt. Tamási Zsolt először nem ismerte a csatárt, de kétszer is kiutazott Ausztriába, hogy élőben lássa.
„Már az első alkalommal feltűnt, milyen tulajdonságai vannak. Jeleztem Csertői Aurél vezetőedzőnek, hogy beleillik az elképzeléseinkbe. Gólt nem szerzett, de a játéka meggyőző volt: jó helyekre mozgott vissza a labdákért, megnyerte a párharcokat, jól érkezett a kapu elé. A csapata játéka miatt a kombinációs készségét nehéz volt megítélni, mert jellemzően felívelték rá a labdákat, de védekezésben és taktikai szempontból is rendben volt” – értékelt Tamási Zsolt a futballportálnak.
A gyirmóti vezetésnél úgy döntöttek, kivásárolják a kontraktusából, és már télen csatlakozott a csapathoz. A feljutást érő idényben tizenkét gólt szerzett, gólpasszai is voltak, és a rögzített helyzeteknél mindig komoly veszélyt jelentett. Az NB I-ben is eljutott tizenkét gólig. A kiesés után élő szerződése volt, szerették volna egyben tartani a keretet és azonnal visszajutni, de figyelembe kellett venni a játékos érdekeit is. Mint Tamási elmondta, négy NB I-es klub kereste, végül úgy döntöttek, hogy elengedik Paksra.
Paksi gólkirályság
Vargának érettebb lett a játéka, de közben hatékonyabb is. Nagyon erős volt a labdatartásban, kiválóan fordul le a védőkről, és pontosan érezte a kaput. Varga fejlődése korántsem állt meg a húszas évei közepén.
Érdekesség, hogy bár klasszikus befejező csatár, gyerekkori példaképe nem támadó volt. Mint elmondta, Steven Gerrard volt a kedvence, a klubok közül pedig a Liverpool. Később aztán Dirk Kuyt játékát kedvelte a leginkább, akinek a mentalitását és a munkabírását különösen nagyra tartotta.
A paksi időszak hozta meg az igazi áttörést: a 2022–2023-as NB I-es idényben 31 bajnokin 26 gólt szerzett, ezzel gólkirály lett.
A fejlődéséről korábban a menedzsere, Paunoch Péter is beszélt: Varga fiatalon inkább későn érő típus volt, és egy félreérthető kifejezést is használt – biológiai értelemben „retardált”, azaz késleltetett fejlődésűnek nevezte, az „akcelerált” ellentéteként. Amikor azonban a fizikum, a döntéshozatal és a befejezések összeértek, látványosan megugrott a teljesítménye.
Elképesztő számok a Fradiban és a válogatottban
A Ferencvárosnál 2023 nyarán kezdődött a következő szint. Az első idényében nem kellett hosszú alkalmazkodási idő: a 2023/24-es szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett a Fradival, ráadásul ő lett az NB I gólkirálya is. A szezon után a klub szurkolói szavazásán is komoly elismerést kapott: a fradi.hu összesítése szerint a 2023/24-es idény legjobb Fradi-játékosának választották. Innen jutunk el 2025-höz: a nemzetközi ritmus, a folyamatos terhelés és a nagy meccsek nyomása mellett Varga nemcsak, hogy bírta a tempót, de szórta a gólokat – itthon és Európában egyaránt.
- NB I ősz: 17 mérkőzés, 10 gól, 4 gólpassz
- BL-selejtezők: 6 mérkőzés, 6 gól, 1 gólpassz
- Európa-liga főtábla: 6 mérkőzés, 4 gól
- Magyar válogatott (2025): 6 mérkőzés, 6 gól
- Összesen 2025-ben: 11 gól (nemzetközi mérkőzéseken: klub + válogatott)
A válogatottban sem lassított: a 2025/26-os időszakban világbajnoki selejtezőkön 3 meccsen 3 gólt szerzett – ebből kettőt fejjel.
Egy sokatmondó sztori a megállíthatatlan Vargáról. A 2025-ös Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros Isztambulban lépett pályára a Fenerbahce ellen. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Domenico Tedesco nyíltan beszélt arról, hogy külön foglalkoztak Varga Barnabással, és felkészítették a csapatot arra, hogyan lehet „leszedni” őt a beadásoknál, pontrúgásoknál.
A meccsen aztán jött az a jelenet, ami különösen rosszul nézett ki egy ilyen mondat után. A 66. percben Kanikovszki balról csavarta be a szögletet, Varga az ötös előterében kilépett a védők közül, felugrott, és a jobb kapufa belső oldala mellé bólintott. Fradi-előny Isztambulban – pontosan úgy, ahogy a törökök elmondásuk szerint el akarták kerülni.
Varga Barnabás fejjátéka a nemzetközi statisztikák szerint is kiemelkedő volt tavaly. A CIES Football Observatory elemzése szerint a magyar csatár a világ élmezőnyébe tartozik a kapu előtti fejjáték hatékonyságát tekintve: a rangsorban a negyedik helyen szerepelt.
A CIES több mint hetven bajnokság adatait vizsgálta, és nem pusztán a fejesgólok számát nézte, hanem azt is, milyen gyakran és milyen minőségben alakít ki vagy fejez be helyzeteket fejjel a játékos. Varga esetében a pontrúgásoknál és beadásoknál mutatott mozgás, az ütemérzék és a döntések pontossága emelték ki a mezőnyből.
Athén felé – új fejezet kezdődik
Az Origo Sport már korábban is jelezte, hogy Varga Barnabás iránt komolyan érdeklődnek külföldről. A görög vonal egyre erősebb lett, végül az AEK Athén lépett, és január 6-án késő délután bemutatták az új mezében a klasszis támadót.
A görög sportmédia nem is kerülgette, mit vár tőle az AEK: gólt és hatékonyságot. A Gazzetta szerint Vargával nem kísérleteznek, és az életkorával sem foglalkoznak. A megszerzésével azonnali megoldást akarnak látni a kapu előtt: olyan csatárt, akinek elég lehet egyetlen jó labda a tizenhatoson belül. A Sportime azt írja, Vargától elsősorban azt várják, hogy a büntetőterületen belül döntsön, kevés érintésből dolgozzon, és ott legyen hasznos, ahol a meccsek eldőlnek. Közben az AEK-hez közel álló felületek (például az aek365) arról írtak, hogy most nem „építkezésről”, hanem eredménykényszerről van szó – és Vargát ennek megfelelően kezelik. A szurkolói oldalon is az látszik: a magyar csatár közösségi felületeit ellepték az athéni üzenetek, sokan már a gólokat „rendelik” tőle.
A klub tehát olyan csatárt keresett, aki azonnali segítséget adhat a bajnoki célokhoz és az európai szerepléshez: fizikailag rendben van, bírja a nagy meccseket, és a kapu előtt nem kell sok helyzet neki.
Varga Barnabás pedig – az osztrák ötödosztályból indulva – most Athénban folytatja. A történet megint egy új fejezethez ért.