Sport

Erre vártak az AEK Athén szurkolói. A januárban a Ferencvárostól megszerzett Varga Barnabás kezdőként főszerepet játszott új klubja bajnoki győzelmében.

A Ferencvárostól januárban 4,5 millió euróért megvett Varga Barnabás eddig nem tudta megmutatni a görög szurkolóknak, hogy megérte az árát. Az AEK Athén csapatában előbb cseréként játszott 25, majd 34 percet egy-egy bajnokin, illetve kupameccsen, és a Panathinaikosz elleni rangadón ugyan már kezdő volt, de csalódást keltő volt a játéksa.

Varga Barnabás kiosztotta első gólpasszát az AEK Athén mezében
Fotó: AEK Athens

Most viszont brillírozott az Aszterasz Tripolisz elleni szombati bajnoki mérkőzésen!

Varga Barnabás brillírozott

A magyar csatár ezúttal is kezdőként kapott szerepet az idegenbeli meccsen, és a 38. percben gólpasszt adott a Panathinaikosz ellen mesternégyest elérő Luka Jovicsnak. Mint később kiderült, a szerb csatár gólja volt a meccs egyetlen találat, így Varga győztes gólt készített elő.

Ráadásul ezen kívül is remekül játszott, a Fotmob értékelő oldalon a mezőny legjobbja volt 7,9-es mutatóval.

 

