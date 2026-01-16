Live
Mint ismert, az AEK Athén focicsapata váratlanul kiesett a Görög Kupa elődöntőjében, miután hazai pályán 1-0-ra kikapott az OFI-tól szerdán. Erre reagálva Mariosz Iliopulosz, a klub elnöke és tulajdonosa 400 ezer eurós büntetést rótt ki a játékosokra – köztük a Ferencvárostól nemrég igazolt Varga Barnabásra –, amit csak akkor úsznak meg, ha megnyerik a következő három bajnoki mérkőzésüket.

A kupakiesés miatt kirótt büntetést Mariosz Iliopulosz személyesen jelentette be Varga Barnabáséknak a január 15-i edzés előtt.

Varga Barnabáséknak fel kell kötni a gatyájukat, ha meg akarják úszni a büntetést
Fotó: AEK/Facebook

Komoly büntetést kaptak Varga Barnabásék

Ha az AEK legyőzi a Panathinaikoszt (otthon), az Asztér Tripoliszt (idegenben) és az Olympiakoszt (otthon), a büntetés törlésre kerül; különben azonnal fizetniük kell. Ez a szigorú intézkedés motivációként szolgál a kulcsmérkőzések előtt – írja a görög newsit.gr.

Az eredmény elfogadhatatlan, mentség nélkül. Sok kulcsmérkőzés vár ránk, ez kellett volna, hogy a legkönnyebb legyen. Meg kellett volna nyerni. A büntetést nem engedem el, mint tavaly vagy korábban” 

– mondta Iliopulosz a játékosoknak. Hangsúlyozta, hogy a vereségnek a múlttá kell válnia, és lépcsőfokként kell szolgálnia a sikerekhez.

A összeg jelentős részét az AEK amatőr szakosztálya kapja, támogatva a nehéz anyagi helyzetben lévő sportolókat. A maradék az OFI által választott jótékonysági intézményhez kerül, elismerve a győzelmüket.

„Hiszek bennetek. Csak mutassátok ki a pályán a szenvedélyt, önbizalmat, hitet és elkötelezettséget, ami bennetek van. Tegyetek minket újra büszkévé!” – zárta szavait az elnök, bátorítva a csapatot a folytatásra.

