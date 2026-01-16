A kupakiesés miatt kirótt büntetést Mariosz Iliopulosz személyesen jelentette be Varga Barnabáséknak a január 15-i edzés előtt.

Varga Barnabáséknak fel kell kötni a gatyájukat, ha meg akarják úszni a büntetést

Fotó: AEK/Facebook

Komoly büntetést kaptak Varga Barnabásék

Ha az AEK legyőzi a Panathinaikoszt (otthon), az Asztér Tripoliszt (idegenben) és az Olympiakoszt (otthon), a büntetés törlésre kerül; különben azonnal fizetniük kell. Ez a szigorú intézkedés motivációként szolgál a kulcsmérkőzések előtt – írja a görög newsit.gr.

Az eredmény elfogadhatatlan, mentség nélkül. Sok kulcsmérkőzés vár ránk, ez kellett volna, hogy a legkönnyebb legyen. Meg kellett volna nyerni. A büntetést nem engedem el, mint tavaly vagy korábban”

– mondta Iliopulosz a játékosoknak. Hangsúlyozta, hogy a vereségnek a múlttá kell válnia, és lépcsőfokként kell szolgálnia a sikerekhez.

Μπορεί να έδωσε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίχτες αλλά η FIFA και το CAS θεωρούν παράνομα τα πρόστιμα που βασίζονται αποκλειστικά στην "κακή αγωνιστική απόδοση".

Και εκεί παράνομος ο βενγκα. #OlympiacosFC #aekfc pic.twitter.com/VyzczZ0IX4 — Eβans (@evanstalking) January 15, 2026

A összeg jelentős részét az AEK amatőr szakosztálya kapja, támogatva a nehéz anyagi helyzetben lévő sportolókat. A maradék az OFI által választott jótékonysági intézményhez kerül, elismerve a győzelmüket.

„Hiszek bennetek. Csak mutassátok ki a pályán a szenvedélyt, önbizalmat, hitet és elkötelezettséget, ami bennetek van. Tegyetek minket újra büszkévé!” – zárta szavait az elnök, bátorítva a csapatot a folytatásra.