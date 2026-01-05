A görög listavezető, mint azt az Origo Sporton is megírtuk, a hírek szerint 4,5 millió euróért vált csapatot és igazol a Ferencvárosból az AEK Athén együtteséhez. Ahogy a Magyar Nemzet írja, az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz még szilveszter napján is azért dolgozott, hogy minél előbb nyélbe üssék a megállapodást a Ferencváros csapatával Varga Barnabás szerződtetése kapcsán.

Varga Barnabás vasárnap éjjel megérkezett Athénba

Fotó: Mirkó István

Az athéni kaland azonban indult könnyen.

Varga Barnabás megérkezett Athénba

A magyar válogatott csatár hétfőn késő délután elindult, illetve csak elindult volna Athénba. Az AEK-hez közel álló és rettentően jól értesült Aek365 vasárnap arról írt, hogy Varga Barnabás 20.30-kor érkezik Athénba, a repülőjegye így lett lefoglalva. Láthattuk, hogy az Aegean Airlines A3 877-es járata 17.30-kor indult volna Budapestről Athénba, s mivel a görög fővárosban egy órával előrébb járnak, a repülési idő pedig közel két óra, adta magát, hogy a játékos ezzel a járattal utazik.

A görögországi légiközlekedést azonban megbénította egy informatikai hiba, ami kiterjedt a légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereire, ami miatt a légiforgalmi irányítók nem tudtak egymással kommunikálni.

A Flightradar24 valós idejű járatkövető szolgáltatás adatai szerint a görög légtér vasárnap hosszú órákra szinte teljesen kiürült.

Varga Barnabás járata így 17.30 helyett végül 19.44-kor szállt fel. Egy élelmes utastárs fotója szerint azonban a Fradi csatára türelmesen várta az indulás pillanatát.

Varga Barnabás türelmesen várta az athéni gép indulását a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Fotó: Sport24.gr

Varga hétfőn délelőtt várhatóan orvosi vizsgálaton esik át, azt követően pedig még a nap folyamán hivatalosan is bejelentik a szerződtetését. A szurkolók által óriási lelkesedéssel várt magyar csatárt természetesen újságírók hada fogadta nem sokkal 23 óra előtt az athéni Eleftériosz Venizélosz nemzetközi repülőtéren.