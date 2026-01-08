Szabados Gábor eleve úgy keretezi a történetet, hogy a Ferencváros nem ideális helyzetből tárgyalt. „A Ferencvárosnak volt egy rossz és egy még rosszabb választása, és a kevésbé rosszat próbálta meg kiválasztani. A kevésbé rossz az, hogy eladja” – fogalmazott az Origo Sportnak a sportközgazdász a 31 éves Varga Barnabásból, aki 2025-ben kimagaslóan a legeredményesebb hazai csatárnak számított a Fradiban és a válogatottban egyaránt.

Varga Barnabás mostantól Athénban folytathatja a gólgyártást

Fotó: aekfc.gr

A sportközgazdász szerint ilyen szituációban a klub legfeljebb a veszteségeit tudja minimalizálni. A tárgyalás nem arról szólt, hogy mennyire sikerült zseniális üzletet kötni, hanem arról, hogy egy szűkülő mozgástérben mekkora kárt lehet elkerülni.

„Itt a játékos érdekei érvényesültek” – és ez döntő volt

Szabados külön hangsúlyozza: ebben az ügyben a klub és a futballista érdekei nem estek egybe. „Nagyon határozottan ketté kell választani, hogy mennyire jó ez a Ferencvárosnak, és mennyire jó a játékosnak. Itt egyértelműen a játékos érdekei érvényesültek.”

Ezt Hajnal Tamás sportigazgató sem vitatta, sőt, lényegében ugyanerre a pontra helyezte a döntés magyarázatát. „Barnabás egyértelműen érzékeltette és kijelentette, hogy mindenképpen váltani szeretne, márpedig, ha egy játékos ilyen helyzetről tájékoztat, azt nehéz nem figyelembe venni” — nyilatkozta az M1 televíziónak a zöld-fehérek sportvezetője.

Szabados szerint, ha egy futballista fejben már máshol van, akkor a maradás erőltetése könnyen visszaüthet.

Onnantól nem a fizetés az alapkérdés, hanem a motiváció. Ha erőből megtartasz egy játékost, aki menni akar, akkor egy motiválatlan és csalódott futballistát kapsz.

Ebben az értelemben az elengedés lehet a „kevésbé rossz” döntés, míg a megtartás könnyen „lose-lose” (veszít-veszít) helyzethez vezethet.”

A Varga Barnabás-transzfer ára nem a bankban, hanem a pályán látszik

Szabados szerint a nyilvánosságban szereplő összegek könnyen elfedik a valódi kérdést: mi történik a Ferencvárossal Varga Barnabás nélkül?

„Varga kiemelkedett a Ferencvárosból” – fogalmazott, és szerinte ez teszi a pótlását rendkívül kockázatossá. A transzfer igazi költsége nem a könyvelésben, hanem a pályán keletkező űrben jelenik meg. A klub gondolhatja azt, hogy a meglévő kerettel vagy egy gyors igazolással megoldja a helyzetet, de Szabados szerint ez a történet egyik legveszélyesebb csapdája.