Szabados Gábor eleve úgy keretezi a történetet, hogy a Ferencváros nem ideális helyzetből tárgyalt. „A Ferencvárosnak volt egy rossz és egy még rosszabb választása, és a kevésbé rosszat próbálta meg kiválasztani. A kevésbé rossz az, hogy eladja” – fogalmazott az Origo Sportnak a sportközgazdász a 31 éves Varga Barnabásból, aki 2025-ben kimagaslóan a legeredményesebb hazai csatárnak számított a Fradiban és a válogatottban egyaránt.
A sportközgazdász szerint ilyen szituációban a klub legfeljebb a veszteségeit tudja minimalizálni. A tárgyalás nem arról szólt, hogy mennyire sikerült zseniális üzletet kötni, hanem arról, hogy egy szűkülő mozgástérben mekkora kárt lehet elkerülni.
„Itt a játékos érdekei érvényesültek” – és ez döntő volt
Szabados külön hangsúlyozza: ebben az ügyben a klub és a futballista érdekei nem estek egybe. „Nagyon határozottan ketté kell választani, hogy mennyire jó ez a Ferencvárosnak, és mennyire jó a játékosnak. Itt egyértelműen a játékos érdekei érvényesültek.”
Ezt Hajnal Tamás sportigazgató sem vitatta, sőt, lényegében ugyanerre a pontra helyezte a döntés magyarázatát. „Barnabás egyértelműen érzékeltette és kijelentette, hogy mindenképpen váltani szeretne, márpedig, ha egy játékos ilyen helyzetről tájékoztat, azt nehéz nem figyelembe venni” — nyilatkozta az M1 televíziónak a zöld-fehérek sportvezetője.
Szabados szerint, ha egy futballista fejben már máshol van, akkor a maradás erőltetése könnyen visszaüthet.
Onnantól nem a fizetés az alapkérdés, hanem a motiváció. Ha erőből megtartasz egy játékost, aki menni akar, akkor egy motiválatlan és csalódott futballistát kapsz.
Ebben az értelemben az elengedés lehet a „kevésbé rossz” döntés, míg a megtartás könnyen „lose-lose” (veszít-veszít) helyzethez vezethet.”
A Varga Barnabás-transzfer ára nem a bankban, hanem a pályán látszik
Szabados szerint a nyilvánosságban szereplő összegek könnyen elfedik a valódi kérdést: mi történik a Ferencvárossal Varga Barnabás nélkül?
„Varga kiemelkedett a Ferencvárosból” – fogalmazott, és szerinte ez teszi a pótlását rendkívül kockázatossá. A transzfer igazi költsége nem a könyvelésben, hanem a pályán keletkező űrben jelenik meg. A klub gondolhatja azt, hogy a meglévő kerettel vagy egy gyors igazolással megoldja a helyzetet, de Szabados szerint ez a történet egyik legveszélyesebb csapdája.
Varga Barnabás 31 éves, ami Szabados szerint egyszerre magyarázza a transzfer pozitív és negatív oldalát. Ritkaság, hogy egy harmincas csatárért ekkora összeget fizessenek, ugyanakkor éppen az életkora miatt nem várható, hogy a Ferencváros olyan nagyságrendű bevételhez jusson, amelyből automatikusan ugyanazt a szintet vissza lehet vásárolni.
„Az életkora miatt olyan összeget már nem tudnak érte kapni, amiből megfelelően tudnák pótolni Vargát. Ennyi pénzből nem lehet ugyanilyen szintű, azonnal használható játékost hozni” – vélekedik Szabados.
Téli átigazolás: nemcsak jó csatár kell, hanem azonnali gól
A sportközgazdász a téli időzítést tartja az ügy egyik legkockázatosabb elemének. „Az idény közepénél tartunk, ilyenkor nincs idő beépíteni egy új játékost.”
Egy támadó esetében ilyenkor nem a hosszú távú potenciál a döntő, hanem az, hogy azonnal képes-e gólokat szerezni. Szabados szerint a realitás az, hogy ilyen tudású játékost ennyi pénzért, januárban rendkívül nehéz találni – különösen, ha az átigazolási díjat és a fizetést együtt nézzük.
Mit jelent mindez a Ferencvárosnak?
A kockázatot tovább növeli, hogy a Ferencváros már most üldöző pozícióban van: a bajnokságban jelenleg a Győr vezet, miközben a Fradi vélhetően nemcsak Varga Barnabást veszíti el, hanem a hírek szerint télen értékesíteni kívánja másik nagy értékét, a mindössze 20 éves Tóth Alexet is.
Közben az Európa-ligában menetelő csapat számára Varga kulcsszereplő volt – sokak szerint a csapat lelke –, ahogyan Tóth Alex is fontos láncszemmé vált. A kérdés így nem pusztán az, hogy lesz-e pénz az eladásokból, hanem az, hogy sikerül-e azonnal bevethető játékosokat találni.
A beépülés azonban szinte mindig időigényes folyamat, különösen szezon közben, amikor minden mérkőzésnek komoly tétje van.
Történelmi üzlet, szakmai kockázattal
Hajnal Tamás ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a transzfer a klub és a magyar futball nemzetközi megítélése szempontjából is jelentős.
Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért értékesítenek. Ez a Ferencváros és a magyar labdarúgás sikere is.
Az AEK Athén csaknem öt millió eurót fizetett Vargáért, aki 2029 nyaráig írt alá, és a görög sajtó szerint évi 1,5 millió eurót kereshet.
Szabados Gábor végkövetkeztetése ettől még egyértelmű: a Ferencváros ebben a helyzetben legfeljebb jól kármentett, mert a pályán keletkező hiányt nehéz azonnal és hasonló szinten pótolni.
Varga Barnabás eladása így lett egyszerre történelmi üzlet és komoly szakmai kockázat: a Fradi a könyvelésben nyert, a pályán viszont most jön a nehezebb rész – bebizonyítani, hogy a gólokat valóban lehet pótolni.
