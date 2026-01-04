Egyelőre még nincs hivatalos bejelentés, de továbbra is tartja magát a hír, hogy Varga Barnabás az AEK Athénhoz igazol a Ferencvárostól. A legfrissebb értesülések szerint a magyar válogatott csatárt vasárnap várják Athénba, ahol hétfőn eshet át az orvosi vizsgálatokon, majd ezt követően jelenthetik be a szerződtetését.

Varga Barnabás anyagilag is jól járhat az AEK Athhénnál. Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A sajtóhírek 4,5 millió eurós átigazolási díjról és 3,5 éves szerződésről szólnak. Az AEK-nál komoly szerepet szánhatnak neki, hiszen a klub jelenleg szoros versenyben van a görög bajnoki címért: egy ponttal előzi az Olimpiakoszt és kettővel a PAOK-ot az első helyen.

Mint a Magyar Nemzet cikke emlékeztet, korábban Kubatov Gábor, a Fradi elnöke úgy fogalmazott, hogy azért is engedik el Vargát megfelelő ajánlat esetén, mert 31 éves csatárról van szó, akinek még négy-öt év lehet hátra a pályafutásából, és nem akarják meggátolni abban, hogy komoly fizetésért futballozzon.

Mennyi lehet a komoly fizetés, amit az AEK adhat Varga Barnabásnak?

A görög sajtóban Varga Barnabás várható fizetéséről egyelőre nem esett szó, ugyanakkor arról cikkeztek, hogy a csapat jelenlegi sztárcsatára, Luka Jovics, aki korábban a Real Madrid és az AC Milan színeiben is megfordult, évi 2,1–2,7 millió eurót kaphat Athénban.

Hazai források szerint Varga Barnabás ennél kevesebbet, de így is jelentős összeget kaphat, mintegy évi egymillió euró lehet a fizetése az AEK-nál. Ez a kiszivárgott 3,5 fél évvel számolva elérheti a másfél milliárd forintot.