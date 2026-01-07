A Ferencvárostól érkező magyar válogatott támadó, Varga Barnabás szerződtetését a görög klub közölte Facebook-oldalán kedden. A bejegyzésben Varga új csapata mezében látható, alatta pedig magyarul annyit írtak, hogy „Isten hozott!".

Varga Barnabás az AEK Athén játékosa lett

Fotó: AEK Athén/Facebook

Varga Barnabás megható búcsúja

A klasszis támadó a közösségi oldalán köszönt el a Fradi-szurkolóktól, megköszönve a sok támogatást.

Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé.

A 28-szoros válogatott Varga a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben az NB I gólkirálya volt 26, illetve 20 találattal, a mostani évadban pedig 18 találkozón elért tíz góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az Európa-liga mostani kiírásának első hat fordulójában négyszer talált az ellenfelek kapujába. A nemzeti együttesben eddig 13 gólja van.