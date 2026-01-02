Sportújságírók, képszerkesztők, tördelők és felelős szerkesztők legrosszabb rémálma az, hogy összekevernek két ismert sportolót. Ez a szörnyűség történt meg a görög Paixabala nevű sportoldallal és napilappal, melyik Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominiket tette a címlapjára, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Varga Barnabás (19) és Szoboszlai Dominik: mint két tojás

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Varga Barnabás vs. Szoboszlai

Mint arról az Origón is beszámoltunk, a görög sportsajtó már tényként kezeli, hogy a Ferencváros 31 éves, 28-szoros magyar válogatott csatára, a szezonban bomba formában lévő Varga Barnabás januárban klubot vált, és 4,5 millió euróért cserébe a 13-szoros görög bajnok, AEK Athén csapatába igazol.

Az idényben 20 gólnál és 5 gólpassznál járó csatár érkezés Görögországban is óriási hírnek számít, de úgy látszik, még egy kicsit ismerkednie kell a Vargával a helyi sportsajtónak. A Paixabala munkatársa ugyanis nem tudta megkülönböztetni Szoboszlai Dominikot (eszerint a Liverpool sztárját sem ismerte fel...). A Fradi csatáráról szóló cikket ugyanis azzal a képpel illusztrálta, amelyen Szoboszlai a 2024-es foci-Eb magyar–skót meccsén súlyos sérülést szenvedő Varga mezét magára húzta a lefújás után.

A Vargává lett Szoboszlai

Fotó: Paixabala.gr

De a kollégák még ezt is tudták überelni, ugyanis az egyedi címlapon már a saját, a válogatottban viselt 10-es mezében látható Szoboszlai képével illusztrálták a Varga Barnáról szóló hírt. A képaláírásban viszont nem tévedtek, mert abban teljesen igazuk van, hogy olyan csatárt igazolnak, aki „csukott szemmel is gólt lő”.

Ha Athénban is elkezdi lőni a gólokat Varga Barnabás, gyorsan meg fogják tanulni a görög sportújságírók, hogy is néz ki valójában.