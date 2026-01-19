Varga Barnabás ezúttal sem talált be az AEK-ben, amelynek a hőse a négygólos Luka Jovics volt.

Ezúttal nem Varga Barnabás estéje volt

Fotó: AEK

Nem Varga Barnabás volt a hős

Felejthetetlen estét élt át Luka Jovics a Nea Filadelfiában rendezett rangadón, ahol az AEK Athén szerb támadója négy góllal vette ki a részét csapata fölényes győzelméből a Panathinaikosz ellen. A 27 éves csatár ezzel sporttörténelmet írt, hiszen ő az első, aki egyetlen mérkőzésen négyszer talált be az örök rivális kapujába.

A találkozót követően Jovics az OPAP Arena vegyes zónájában nyilatkozott a görög televíziónak, ahol visszatekintett a meccsre, valamint reagált a klubvezetés korábbi döntésére is, miszerint az AEK játékosaira 400 ezer eurós büntetést szabtak ki arra az esetre, ha nem sikerül három egymást követő győzelmet elérni a Panathinaikosz, az Asteras és az Olympiakosz elleni találkozókon.

Nem tudtam, hogy én vagyok az első, aki négy gólt lőtt a Panathinaikosznak, de nagyon jó érzés. A legfontosabb azonban az, hogy megszereztük a három pontot. Nagyon jól játszottunk, főleg a második félidőben, amikor újra tudtunk nyomást gyakorolni, és ezzel el is döntöttük a mérkőzést”

– mondta Jovics.

A szerb támadó arról is beszélt, hogy nem a pénzügyi szankciók vagy jutalmak motiválják a csapatot: „Őszintén szólva, egyáltalán nem gondoltunk a büntetésre. Ahogy a bónuszokra sem. A győzelem önmagában ad elég örömet. A legutóbbi vereség az OFI ellen rosszul jött, de tudtuk, hogy csak a munkával tudjuk helyrehozni. Most ez sikerült, és csak előre tekintünk.”

Jovics a korábbi frankfurti időszakát is megemlítette, amikor az Eintracht színeiben már egyszer ötgólos mérkőzést produkált: „Egy pillanatra eszembe jutott, hogy megismételhetném azt a teljesítményt, volt is még egy helyzetem, de a kapus védett. Nem baj, a lényeg, hogy győztünk.”

Az AEK következő ellenfele az Asteras lesz, és Jovics szerint a csapatnak meg kell tartania a mostani lendületét: „Jól kell felkészülnünk, hogy ismét megszerezzük a három pontot. Ebben a szakaszban minden meccs döntő jelentőségű.”