Varga Barnabás ezúttal sem talált be az AEK-ben, amelynek a hőse a négygólos Luka Jovics volt.
Nem Varga Barnabás volt a hős
Felejthetetlen estét élt át Luka Jovics a Nea Filadelfiában rendezett rangadón, ahol az AEK Athén szerb támadója négy góllal vette ki a részét csapata fölényes győzelméből a Panathinaikosz ellen. A 27 éves csatár ezzel sporttörténelmet írt, hiszen ő az első, aki egyetlen mérkőzésen négyszer talált be az örök rivális kapujába.
A találkozót követően Jovics az OPAP Arena vegyes zónájában nyilatkozott a görög televíziónak, ahol visszatekintett a meccsre, valamint reagált a klubvezetés korábbi döntésére is, miszerint az AEK játékosaira 400 ezer eurós büntetést szabtak ki arra az esetre, ha nem sikerül három egymást követő győzelmet elérni a Panathinaikosz, az Asteras és az Olympiakosz elleni találkozókon.
Nem tudtam, hogy én vagyok az első, aki négy gólt lőtt a Panathinaikosznak, de nagyon jó érzés. A legfontosabb azonban az, hogy megszereztük a három pontot. Nagyon jól játszottunk, főleg a második félidőben, amikor újra tudtunk nyomást gyakorolni, és ezzel el is döntöttük a mérkőzést”
– mondta Jovics.
A szerb támadó arról is beszélt, hogy nem a pénzügyi szankciók vagy jutalmak motiválják a csapatot: „Őszintén szólva, egyáltalán nem gondoltunk a büntetésre. Ahogy a bónuszokra sem. A győzelem önmagában ad elég örömet. A legutóbbi vereség az OFI ellen rosszul jött, de tudtuk, hogy csak a munkával tudjuk helyrehozni. Most ez sikerült, és csak előre tekintünk.”
Jovics a korábbi frankfurti időszakát is megemlítette, amikor az Eintracht színeiben már egyszer ötgólos mérkőzést produkált: „Egy pillanatra eszembe jutott, hogy megismételhetném azt a teljesítményt, volt is még egy helyzetem, de a kapus védett. Nem baj, a lényeg, hogy győztünk.”
Az AEK következő ellenfele az Asteras lesz, és Jovics szerint a csapatnak meg kell tartania a mostani lendületét: „Jól kell felkészülnünk, hogy ismét megszerezzük a három pontot. Ebben a szakaszban minden meccs döntő jelentőségű.”
Nikolics is Jovicsot dicsérte
Az AEK edzője, Marko Nikolics sem hagyta szó nélkül honfitársa mesternégyesét: „Nem volt nehéz motiválni a játékosokat, mert éhesek voltak, megvolt bennük a bizonyítási vágy. Nagyon fontos, hogy a kulcsjátékosok visszanyerték a formájukat.
Luka fantasztikus volt, nagyon jó, ahogy Pineda és Marin is. Moukoudi és Relvas védőpárosa jelentette a különbséget, és az összes, csereként beállt játékos is sokat segített"
– mondta az egykori Fehérvár-edző, aki elismerte, a négygólos különbség nem tükrözi hűen a játék képét.
Miután Varga Barnabás kivételével szinte az összes futballistáját külön méltatta, Nikolics a szintén januárban érkezett Martin Georgievet is megdicsérte – a bolgár játékos ezen a mérkőzésen csereként debütált az AEK Athénban.
A Panathinaikoszt irányító Rafael Benítez érthetően nem volt elégedett:
Nagyon csalódottak vagyunk, mert bár jó első félidőnk volt, a másodikban semmi nem ment jól. A második kapott gól után az önbizalmunk is elveszett, és már nem tudtuk kezelni a helyzeteket, ez pedig tanulságul szolgálhat a jövőre nézve: mentálisan nem voltunk erősek"
– nyilatkozta a Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligája-győztes vezetőedző, aki azt is kiemelte, hogy hétfőn az eredetileg tervezett pihenőnap helyett a történtek fényében mégis edzést tart játékosainak a Ferencváros elleni mérkőzés előtt.
Sikerével az AEK pillanatnyilag - csupán rosszabb gólkülönbsége miatt - második helyen áll a pontvadászatban.
