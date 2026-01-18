Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump nagyon begurult, nekimegy a világ egyik legnagyobb bankjának

Ezt látnia kell!

Itt az okosgyógyszer, amely minden megváltoztathat a gyógyításban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az AEK Athén a Panathinaikosz elleni rangadón lépett pályára vasárnap este a görög bajnokságban. Varga Barnabás harmadik meccsén lépett pályára, de először volt kezdő a görög csapatban, azonban gólt nem tudott szerezni.

Varga Barnabás egy bajnoki és egy kupameccsen szerepelt vasárnap estig, mindkétszer csereként állt be, de a Panathinaikosz ellen már kezdő volt. A meccs hőse azonban nem Varga volt, hanem a korábban a Real Madridban és az AC Milanban is megfordult Luka Jovic, aki egymaga négy gólt szerzett.

Varga Barnabás először volt kezdő, Luka Jovic egyedül szerzett négy gólt
Varga Barnabás először volt kezdő, Luka Jovic egyedül szerzett négy gólt
Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Varga Barnabást lecserélte az edzője

Varga Barnabás 56 percet volt a pályán, Marko Nikolics Joao Mariót küldte be a helyére. Ekkor 1–0 volt az állás, de egy perccel később, majd a 65. és a 85. percben is villant Jovic, aki eldöntötte a három pont sorsát, egyedül szerzett négy gólt.

Varga neve mellé egyetlen lövés került, ami nem talált kaput és csak tíz passza volt a meccsen, kétszer szabálytalanul állították meg.

A meccs viszonylag kiegyenlített volt, annak ellenére, hogy végül simán nyert az AEK, amely a győzelemmel beérte a szintén 41 pontos PAOK csapatát, és a második helyen áll. A Rafa Benítez vezette Panathinaikosz az ötödik a görög bajnokságban.

  • További cikkek:
Ő lehet Varga Barnabás utódja a Fradinál
Elárulta titkát a hatgólos Fradi-csatár, aki Varga Barnát is megelőzi
Varga Barnabás egyik kedvenc csapata is lehet az AEK ellenfele a Konferencia-ligában


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!