Varga Barnabás egy bajnoki és egy kupameccsen szerepelt vasárnap estig, mindkétszer csereként állt be, de a Panathinaikosz ellen már kezdő volt. A meccs hőse azonban nem Varga volt, hanem a korábban a Real Madridban és az AC Milanban is megfordult Luka Jovic, aki egymaga négy gólt szerzett.

Varga Barnabás először volt kezdő, Luka Jovic egyedül szerzett négy gólt

Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Varga Barnabást lecserélte az edzője

Varga Barnabás 56 percet volt a pályán, Marko Nikolics Joao Mariót küldte be a helyére. Ekkor 1–0 volt az állás, de egy perccel később, majd a 65. és a 85. percben is villant Jovic, aki eldöntötte a három pont sorsát, egyedül szerzett négy gólt.

Varga neve mellé egyetlen lövés került, ami nem talált kaput és csak tíz passza volt a meccsen, kétszer szabálytalanul állították meg.

A meccs viszonylag kiegyenlített volt, annak ellenére, hogy végül simán nyert az AEK, amely a győzelemmel beérte a szintén 41 pontos PAOK csapatát, és a második helyen áll. A Rafa Benítez vezette Panathinaikosz az ötödik a görög bajnokságban.